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春節慢活羅東林業文化園區　知性感性收穫滿滿...開放時間看這裡

▲▼春節走春羅東林業文化園區，知性感性又有林鐵相關神秘小禮可拿。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼春節走春羅東林業文化園區，知性感性又有林鐵相關神秘小禮可拿。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

春節期間，羅東林業文化園區歡迎大家來走春，除夕及初1，園區戶外空間及竹林車站遊客服務中心8:00~17:00，開放參觀提供遊客服務，初2起至初8各林業展示館舍9:00~17:00加入開館迎賓行列供遊客參觀，每日更提供兩場定時的導覽解說服務。各據點解說時間為：竹林車站09:30及14:30、森產館10:00及15:00、森活館10:30及15:30、林鐵館11:00及16:00。而且，參加闖關活動即贈送林鐵相關神秘小禮，要讓走春遊客知性又感性，收穫滿滿。

羅東林管處表示，羅東林業文化園區是昔日太平山木材重要的集散地，在地人又稱它為「羅東林場」，2009年以「羅東林業文化園區」為名開放大眾參觀，2012年經宜蘭縣政府文化局指定登錄為文化景觀區，已成為走訪宜蘭必到的文化觀光景點。

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▲▼春節走春羅東林業文化園區，知性感性又有林鐵相關神秘小禮可拿。（圖／羅東林管處提供，下同）

園區內保存完整的林業設施遺跡如貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等林業生產設施，去(2022)年8月更將配合都市計劃而整修完成的南側廣場開放使用，成為園區主要出入口，並運用基地前身為「卡車修理庫」及「砂田製材工場」舊址，將羅東林場運材及製材做為南廣場規劃的主題元素，加入後端製材產業重現林產業地景的故事性，完整了園區過往的產業地景，豐富民眾對林業產業文化更多的認識。

另外，園區內的舊房舍整修為展示館舍，呈現有台灣林業產業歷史的「竹林車站」、「森產館」、「森活館」，結合森林情境與木質美學設計的「林場Kid扣屋」、「森林物語館」，作為植物標本製作工坊及種子採集者交流的「樹民種子屋」，近年更將柴油機車及台車檢修的檢車庫建置為「林鐵館」開放參觀，更特別設計有「蒸情記憶-太平山森林鐵路」2款學習單，春節期間來館參加闖關活動即贈送林鐵相關神秘小禮，數量有限請把握機會。

▲▼春節走春羅東林業文化園區，知性感性又有林鐵相關神秘小禮可拿。（圖／羅東林管處提供，下同）

位於竹林車站的遊客服務中心特別安排初1至初5的13：00-13：50時段推出『玉兔迎春好運轉轉樂』，先以園區文化歷史與生態環境解說讓民眾初步認識園區歷史，再進行有獎徵答贈送限定版小禮物的活動，還有每日中午12:00靜態的「森林大戲院~野望陪你過好年」影片欣賞活動。

除了展示館以外，園區更有別具森林系風格的特色賣店，如提供國產材製作的木質文創商品、輕食餐飲服務的「義美吉盛館」、提供木知識教育推廣遊戲體驗場、木製商品及DIY的「木育森林館」，書味及茶香齊放的「日光山森林茶書苑」，春節期間義美吉盛初一就開張，木育森林館及日光山森林茶書院則於初二開始營業，邊走邊逛一定讓遊客們身心收穫滿滿。

▲▼春節走春羅東林業文化園區，知性感性又有林鐵相關神秘小禮可拿。（圖／羅東林管處提供，下同）

園區的遊客中心全年無休，於8:00-17:00提供遊客服務，各展示館除夕、初1休館，初2至初8開放參觀，羅東林區管理處歡迎大家來園區走春，來趟知性又感性的小旅程！每日展館開放情形與活動詳情請參考羅東林業文化園區FB粉絲團，或來電遊客服務中心（03）954-5114-512洽詢。

▲▼春節走春羅東林業文化園區，知性感性又有林鐵相關神秘小禮可拿。（圖／羅東林管處提供，下同）

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