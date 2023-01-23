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樹齡600至2500台灣巨木展蘭博驚豔登場　奇珍樹瘤展期到年底

▲▼樹齡600至2,500年奇珍樹瘤台灣巨木，蘭博展期到年底。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼樹齡600至2,500年奇珍樹瘤台灣巨木，蘭博展期到年底。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

欣賞樹齡600至2,500年大自然奇珍樹瘤台灣巨木，到宜蘭蘭博館，讓你驚豔大自然鬼斧神工山林之美，「驚豔山林－台灣巨木展」的展期到年底。

▲▼樹齡600至2,500年奇珍樹瘤台灣巨木，蘭博展期到年底。（圖／宜縣府提供，下同）

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▲▼樹齡600至2,500年奇珍樹瘤台灣巨木，蘭博展期到年底。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭蘭博館「驚豔山林－臺灣巨木展」，共同展出原型巨木及附生樹瘤等32件實體標本，民眾可透過色澤、香氣、樹皮紋理欣賞巍然聳立的巨木。展區的1樓遊客大廳為「巨木」展區，展出14件的巨大台灣珍貴樹種，舉凡台灣扁柏、台灣紅檜、肖楠木、香杉及台灣紅豆杉等，合稱「台灣針五木」；展件樹齡約於600年至2,500年間。

▲▼樹齡600至2,500年奇珍樹瘤台灣巨木，蘭博展期到年底。（圖／宜縣府提供，下同）

4樓山之層為樹瘤展區，有18件外型奇特的樹瘤，各展件樣貌一體成型、一刀未刻，成因係樹木經雷擊、野生動物啃咬、生病感染等原因使外表受傷後，所生之抗體與病變於受傷的地方重新癒合傷口，轉化而成外型奇特的樹瘤，通常會隨著樹木一起生長，共存共生。各展件自成一格，有的蜷曲，有的扁平，欣賞其中的色澤、花紋、閃光、水波紋，皆是大自然鬼斧神工之作。

收藏家林岳昇表示，自然形成的巨木與樹瘤能永存，他列舉這次的展品「蝸牛意象」為例，認為要雕刻一隻蝸牛並不困難，但要樹木歷經1,000年的時間長成一隻蝸牛相當不容易，對於人類來說，這樣的時間就象徵著永恆。歡迎各級學校及民眾安排校外教學及旅遊行程，來博物館場域體驗雄偉的巨木與奇珍樹瘤。

蘭博館開放時間:每日9:00~17:00 (每週三休館)，更多資訊請參考https://www.lym.gov.tw

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