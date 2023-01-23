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最夯台式小吃、最高訂單金額大公開！外送平台曝光「10件小秘密」

▲▼foodpanda10大秘辛冷知識。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開10件小秘密。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近年來因疫情關係「外送」成了國人依賴解決三餐、補給日常品的選擇之一，而這次外送平台「foodpanda」就趁著登台10周年首度公開「10件小秘密」，從最熱銷台式小吃、金額最高訂單等通通一口氣大揭秘。

▲▼foodpanda10大秘辛冷知識。（圖／foodpanda提供）

▲最熱門餐點類型為台式小吃。

1.合作最久的店家：窯烤手工披薩「瑪莉珍披薩」
瑪莉珍披薩自2012年6月加入foodpanda後，至今仍是許多消費者的頭號愛店，超過3成都是一點再點的回頭客。

2.金額最高單筆訂單：31000元
1名住在台北市的消費者於一家中式麵店下單，訂購了湯包、燒賣、麻醬麵、原盅雞湯等，訂單總金額高達31000元。

3.經驗最豐富的外送夥伴：郭先生
郭先生於2015年初加入，直到現在仍是foodpanda外送夥伴，期間累積近5萬張訂單。

4.蟬聯10年訂單榜首：台式小吃
根據數據顯示，「台式餐點」是連續10年蟬聯最熱門餐點類型的冠軍，其中，最熱銷前3名分別為鍋貼、燙青菜、酸辣湯，排名第1的鍋貼更累積賣出超過6000萬顆。

5.台灣最早發跡外送區域：台北市內湖區東湖一帶
foodpanda自2012年登台後最早外送區域為「台北市內湖區東湖」一帶，而目前外送服務範圍已經拓展至全台21縣市，包含離島的金門、澎湖。

6.1年累積最多外送次數：狂點超過2000次外送，平均1天叫5單
目前最愛訂foodpanda外送之消費者，自2019年8月至今已累計點了逾5000張訂單，平均每個月約點了150次外送，相當於一天3餐、下午茶到宵夜都叫外送。

7.熊貓超市金額最小的訂單：10元紅茶
截至目前為止所有熊貓超市訂單中，單筆金額最小訂單只有買一瓶價值10元的麥香紅茶。

8.最多人搶著用的優惠碼：見宏就休
foodpanda登台10年推出各式優惠碼讓消費者撿便宜，其中，「見宏就休」是最多人搶著使用的優惠碼，更被大讚是「超神跟風、搶搭話題」的優惠碼。

9.foodpanda以前品牌色是橘色
foodpanda於2018年將原有的品牌識別色橘色改為「panda派對粉紅色」，其中包括經典熊貓標誌、外送夥伴廣告服、保溫箱也都一次改為粉紅設計，十分搶眼。

10.胖胖達身世秘密
foodpanda品牌大使「胖胖達」2021年首度登場，有著圓滾身體、動感尾巴的「胖胖達」身高其實只有 50 公分，是位活潑可愛的男生，並有著「美食小雷達」稱號，只要鎖定喜歡的食物就會以時速26公里飛奔前往。

▲▼台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克雞塊」。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克雞塊」。（圖／翻攝麥當勞官網）

除外，人氣速食品牌「台灣麥當勞」日前也首度於官網公開「關於麥當勞可能讓你很意外的10大POINT」，包括曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克雞塊」、在麥當勞聽到員工喊「外玉」是指外帶玉米湯的意思等，十分有趣。

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