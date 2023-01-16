「阿公的嬸婆」怎麼叫？foodpanda春節推「長輩稱謂計算器」有救了

▲foodpanda在春節推出IG濾鏡「長輩稱謂計算器」，讓民眾算出親戚的稱謂。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節拜年遇到不熟的親戚怎麼叫？foodpanda今年除了推出超有話題的「長輩稱謂優惠碼」搶折扣優惠，也將設計春節限定的IG濾鏡「稱謂計算器」，只要透過螢幕上的稱謂按鈕，就能計算出親戚的稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子」或「表姊的表妹」、「阿公的嬸婆」都能算出解答！

Foodpanda設計2款春節限定創意IG濾鏡，其中一款貼心幫大家在拜年時，排解「親戚怎麼叫？」的困擾。超實用的「稱謂計算器」濾鏡，可以利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」提問後計算器都能完美解答。

另款「稱謂大挑戰」濾鏡將會隨機出題，例如「看到爸爸的哥哥的女兒要叫？」用戶只要透過頭部上下左右擺動，即可選擇答案。這2款有趣的創意濾鏡，將於春節期間推出，只要上foodpanda官方Instagram 帳號就玩得到。

▲foodpanda今年推出「長輩稱謂優惠碼」大玩稱謂梗。（圖／業者提供）

此外，foodpanda春節期間的優惠碼也搭上拜年稱謂梗！繼去年推出「長輩問候優惠碼」受到歡迎後，今年再推「長輩稱謂優惠碼」，從除夕至初八（1/21~1/29），每日上午11點準時公佈2款當日限定「親戚稱謂挑戰優惠碼」，無論美食外送或外帶自取，輸入優惠碼後消費滿333元可現折111元；生鮮雜貨/pandamart熊貓超市則會公佈稱謂解答，輸入後消費滿1,555元，可享現折555元的超值優惠，等於每天雙重優惠共666元紅包。

▲foodpanda今年推出「長輩稱謂優惠碼」大玩稱謂梗，每天祭出雙重優惠共666元紅包。（圖／業者提供）



今年的長輩稱謂優惠碼活動「過年看到人要叫～foodpanda送～」，初一會先讓大家小試身手，像是簡單的「媽媽的舅舅」，答案就是「舅公」；初二的考題則會開始增加難度，像是「阿公的嬸婆」，foodpanda 逗趣給出回應「太老了吧」！接下來初三到初八則會有進階考題，像是「孫子的孫子」、「堂哥女友的表叔」、「胖虎的妹妹」等。