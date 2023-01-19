台南妹網路驚見「3年前私密照」崩潰　前男友傳5張：有一個不是妳

▲小黎將前女友的4張私密照外流。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名25歲男子小黎（化名）與前女友小美（化名）分手後，將兩人的私密照片外流。小美3年後發現私密照被外流後，氣得對小黎提告。對此，台南地院審結，依散布竊錄非公開活動內容罪，判小黎3月有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，小黎跟小美分手後，未經同意將兩人2018年1月20日在台南住處拍攝的私密照片上傳到社群平台供人觀看；5張照片中，包含小美口交、裸露胸部等4張照片。

事隔3年，小美2021年12月14日在該社群軟體、某通訊軟體上發現自己的照片被偷拍流出，立刻報警追究，警方獲報後於2022年1月8日晚間8時20分持台南地院核發的搜索票到小黎家中搜索，扣得小黎手機一支。

小黎到案後辯稱，5張照片中，1至4張是小美沒錯，但第5張從被後拍攝的照片另有其人，不是小美；另外，第3、4張照片小美都有看著鏡頭，沒有偷拍。

對此，台南地院認為，第5張照片僅有裸露背部及臀部，女子側臉被頭髮遮住，難以辨識是否為小美，然前4張確定為本人，考量小黎到案後坦承犯行，也與小美達成和解進行賠償，因此依犯散布竊錄非公開活動內容罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。