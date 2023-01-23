生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

▲大陸連雲港內的新車。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

2022年對大陸汽車市場來說，無疑是「超級寒冬」，在嚴格的疫情封控下，有41.2%的經銷商門市閉店，超過7成無法完成銷量任務。中國汽車流通協會指出，「消費疲弱」是當前市場面臨的核心問題。

據《21世紀經濟報導》，2022年12月發布的「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，有41.2%的經銷商門店出現閉店現象，且多數閉店時間在兩周以上；超73%的經銷商無法完成銷量任務，其中61.1%的經銷商任務完成率不足80%。

對於12月的市場預判，多數經銷商表示悲觀，認為疫情不確定因素較大，車市很難再現往年年底的熱度，出現「翹尾」行情的可能性大大降低。

全國工商聯汽車經銷商商會會長、湖南申湘汽車集團執行總裁劉英姿指出，靜默的汽車市場流通端正在經受「銷不動」與「高庫存」的雙重擠壓，資金鍊健康程度日益惡化。

劉英姿接著說，今年以來，商會接到不少會員企業和汽車經銷商的反饋，對汽車流通企業面臨的困境憂心忡忡，特別是四季度以來，經銷商集團的經營再受重創，很多企業面臨生存「不能承受之重」。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅指出，經銷商庫存預警指數在今年4月份達到了新的高點後，11月再一次突破60%的高位，也反映出汽車流通行業處在不景氣區間。

分品牌來看，合資品牌庫存預警指數達到72.9%，壓力最大；自主品牌庫存預警指數最低，為61.8%，得益於自主品牌大量新能源產品的熱銷；豪華品牌則介於合資品牌和自主品牌之間，庫存預警指數為67.2%。

隨著虧損面不斷擴大，處在市場終端的經銷商資金鍊持續緊繃，營業門店數、客流量、銷售量以及售後產值均出現大面積的萎縮，庫存壓力也在不斷增大，不得不通過裁員、減薪等方式苦熬「寒冬」，一部分經銷商甚至出現了生存危機。

經抽樣調查，2022年前三季度幾乎大陸所有的經銷商集團經營利潤，均出現不同程度的下滑，部分企業出現嚴重虧損；超過半數的企業反映，資金鍊面臨嚴重壓力。

面對相對靜默的汽車流通行業，身處寒冬之中的汽車經銷商也開始轉型與自救，直播成為市場剛需下的首選解決方案。從常規的線上發布會到網紅帶貨，到車企老總們衝進直播間，五花八門的汽車直播已完成從「誕生到成熟」的跨越式發展並逐漸走向常態化。