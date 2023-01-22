快訊／蔡英文年夜飯擺盤遭酸「法國大餐」　總統府批炒作

▲蔡英文歷年除夕年夜飯照片。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文21日延續慣例曬出除夕年夜菜，但「台菜西式擺盤」卻被認為是法國大餐，新北市長侯友宜22日被問及此事說，飲食方面就照傳統習俗，引發討論。對此，總統府發言人張惇涵晚間表示，不知特定媒體和政治人物刻意炒作的目的為何，台灣習俗不是大過年造謠、說謊話。

關於有部分媒體跟政治人物炒作蔡英文年夜飯是所謂法國大餐一事，張惇涵今日晚間表示，蔡總統過去幾年來，有機會就會跟大家分享自己的年夜飯，一起互道新年恭喜，雖然菜色、擺盤不一，但有圖有真相，不知特定媒體和政治人物刻意炒作目的為何，台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話。

▲蔡英文總統貼出除夕團圓餐，有網友認為這是法國大餐。（圖／翻攝蔡英文臉書）

侯友宜今天上午前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜祈福，有媒體會後聯訪時詢問，侯友宜昨天分享年夜菜吃得蠻接地氣、有家常菜色，不過對比一下蔡英文昨天吃的是「法國大餐」，是不是有點不懂得苦民所苦？然後她還吃了這個港式飲茶就叫做黑金奶皇流沙包，會不會覺得說有點自打臉有些尷尬呢？

侯友宜回應，每年吃的年菜大概都是家人做的，或是在菜市場買些年菜，其實每年最重要的是家人能夠齊聚在一起，分享去年生活的點點滴滴，享受溫馨的歲月，「其實我們都按照傳統的習俗，大家就用平平安安、祥祥和和，大家攜手同心齊力，把我們的家變成我們最重要的一個力量」。

▼蔡英文歷年都會透過社群平台分享年夜飯的照片。（圖／總統府提供，下圖同）