偷看未婚夫手機！驚揭結婚真相...網狂勸準新娘：趁現在快逃

▲女子意外揭發未婚夫同意結婚的原因。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

與不愛自己的另一半結婚，能獲得真正的幸福嗎？一名大陸女網友透露，日前意外從未婚夫手機裡的對話訊息，發現對方告訴好兄弟「其實不愛她，會結婚只是覺得適合而已」，讓深愛著未婚夫的女網友心碎，直問：「要分手還是繼續過日子？」

知名微博主「參川說」日前分享這名女網友的經歷，女方與未婚夫交往前是認識2年朋友，正式談戀愛不過半年，但兩家人早在父母輩就認識，雙方條件也不相上下，都有存款有房有車，而促成兩人交往的契機，則是同為29歲的他們對父母不斷催婚、安排相親感到厭煩，進而產生好感。

▲未婚夫事後攤牌對話。（圖／翻攝自微博）

沒想到，就在兩人已談妥婚事、忙著裝修新婚房時，竟意外從沒鎖螢幕的未婚夫手機，發現「他心裡沒有多愛的我，會結婚只是覺得適合，與他爸媽對我滿意而已」的真相，讓女子瞬間心碎。從女子分享的對話截圖可見，未婚夫事後攤牌表示，「話雖然不好聽，但都是實話」、「妳想怎樣我都接受」、「都要和妳結婚了，還有什麼不負責任的」、「結婚過日子想要愛情，妳覺得有可能嗎」、「有些人適合談戀愛，有些人適合結婚」、「談戀愛有什麼用，能當飯吃嗎」？

女網友最後問微博主，「我真的很愛他，只是他不愛我罷了，我現在還沒領結婚證，要分手追求愛情，還是找個過日子」？文章曝光後，網友心疼表示，「人就這一輩子，別將就」、「不要勉強自己，現在都這個態度了，結婚了還得了」、「趁現在還是未婚夫，快跑」。不過，也有人不以為然指出，「為什麼等到裝修新房才搞這些」、「光看開頭就不想勸了」、「都知道不愛妳了，還留到現在也X逼」。

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