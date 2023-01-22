他排10小時搶頭香喊「想要保時捷」！全聯新春福袋最快10分鐘全賣光

▲全聯開賣兔年福袋人潮 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大年初一搶福袋！全聯、大潤發今年首度共同開賣「兔年春節福袋」，實體門市的福袋頭獎可是豪送出3台名車，包括市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」及市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，成功吸引民眾排隊搶買，其中，大安延吉店的頭香可是連3年都來排買，且在昨日吃完年夜飯就來排隊，笑說最想把保時捷開回家。

▲民眾開心與福利熊握手。

全聯、大潤發實體門市上午9時開賣「兔年春節福袋」，而全聯大安延吉店頭香可是在昨日吃完年夜飯約10點多就帶著愛犬來門市排隊，連3天都搶到頭香，這次特意前來排買價值4200元的限量行李箱，笑說：「買到才回高雄老家過年。」也希望可以抽中頭獎，把381萬保時捷開回家；業者也透露福袋最快完售門市為「二崙中正店」，約上午9時10分就賣光。

▲全聯大安延吉店頭香除夜夜就來排隊 。

▲全聯兔年福袋送3台名車+百萬現金。（圖／業者提供）

全聯今年首度攜手大潤發共同開賣「兔年福袋」，一共有3種不同規格選擇，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，每款都有豐富好物，像是飲料零食、福利熊周邊文創品等，以及超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22000萬元，福袋總共限量「14萬7000個」，預計發行「23萬組抽獎序號」。

頭獎部分再創紀錄祭出「3頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」及市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值高達近830萬，另外還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、中華航空桃園飛沖繩、桃園飛清邁單人來回機票等獎項，今（22）日上午9時起於全台全聯1100間實體門市、大潤發20間門市限定開賣。

其中，「福利熊兔年生肖福袋」內含1組抽獎序號，限量122000個；「萬國通路13吋手提箱」則有藍色、亮銀河紅2款，各限量11000個，內有7組抽獎序號；「萬國通路24吋細鋁框行李箱」則多達14組抽獎序號，限量3000個，每店販售數量皆以現場公告為準、售完為止。開獎時間為1月30日下午1時，並於全聯官方臉書粉專及大潤發臉書粉專直播開出。

除外，「全聯小時達」今年也推「小時達兔年線上福箱」，全台限量2萬5千個，每個售價588元，內容物總價值可是超過1200元，每箱享有1次抽獎機會，頭獎部分則送出「旅遊基金現金100萬」，還可抽華航美國紐約、英國倫敦豪華經濟艙雙人來回機票，以及日本東京、韓國首爾、越南峴港來回機票等133個豐富獎項，今（22）上午10時起在「全聯小時達」、「foodpanda」上開賣，開獎時間為今（22）日下午4時在全聯PXGo!粉絲專頁及YouTube頻道直播。

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