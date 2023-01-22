店門口湧超長人龍！　家樂福「兔年福袋10分鐘售完」搶翻

記者蕭筠／台北報導

初一就是要早起搶福袋試手氣！今年家樂福祭出袋袋有獎的「錢兔似錦新春福袋」，頭獎送出價值43萬元的15天豪華郵輪之旅雙人行，直接去追夢幻極光，二獎也有荷比法10日雙人遊，且每袋200元有找，果然今（22）日一早就吸引大批民眾排隊搶買，且因每店福袋限量，幾乎是還沒開賣「就完售」，單店最快也在10分鐘就賣完所有福袋。

▲家樂福門市購買兔年福袋人潮。（圖／業者提供，下同）

▲家樂福南部超市店最早8點多就有民眾來排隊。

家樂福兔年新春福袋今（22）日上午10時起於量販店、超市店限量開賣，並依排隊順序發放號碼牌開放購買，其中，量販店每店限量100個，超市店則採限量販售，每人限購1個，南部門市約最早8點多就有民眾排隊等買，業者表示，許多門市都在尚未開賣前就已用光福袋額，等於還沒開賣就完售，而單店最快也在10分鐘內賣完所有福袋，目前全台門市福袋則已近完售。

▲量販店也吸引大批民眾搶買福袋。

▲家樂福今年兔年福袋。（圖／記者蕭筠攝）

家樂福「錢兔似錦新春福袋」內含零食飲料、泡麵等商品，並加碼送義大皇家劇院年度大劇《奇幻之旅》買1送1券及雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券，總價值超過500元，售價198元。

買福袋即可獲得「錢兔似錦刮刮卡」1張，獎項有「財氣旺區」、「手氣旺區」及「運氣旺區」，其中，財氣旺區祭出頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎也有「荷比法10日雙人遊」等抽，提醒需在1月30日前於活動頁面輸入抽獎序號完成登錄及相關資料填寫，2023年2月6日公布中獎名單。

手氣旺區則有13種獎項，包括鳴日號觀光列車花東3人套裝旅遊雙人行、屏東海生館雙人夜宿體驗2日、台中李方艾美酒店一泊二食雙人房住宿券、高雄萬豪酒店一泊二食雙人房住宿券、饗食天堂平日晚餐券等抽，該區刮開有獎項即代表獲獎；運氣旺區則是人人有獎，內含衛生紙、擦拭布、蘇打餅等小禮。

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