台南祀典大天后宮　恢復停辦3年除夕開廟門搶頭香祈平安

▲因新冠肺炎疫情停辦3年的台南祀典大天后宮開廟門插頭香活動，21日深夜11時許重新啟動，吸引大批信眾排隊參與祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著疫情的解封，因新冠肺炎疫情停辦3年的台南祀典大天后宮開廟門插頭香活動，21日深夜11時許重新啟動，有張姓鐵粉從21日上6時就來排隊，連續10年插到頭香，台南大天后宮也是台南今年有舉辦插頭香活動的唯一宮廟，也有別其他縣市幾乎擠破頭的插頭香方式，堪稱是最文明的插頭香活動。

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▲曾連吉主委說明，隨著疫情的解封，因新冠肺炎疫情停辦3年的台南祀典大天后宮開廟門插頭香活動，於今年除夕夜恢復舉辦。

因疫情嚴重停辦3年的台南祀典大天后宮，今年恢復除夕夜開廟門搶頭香活動，主委曾吉連說，因疫情嚴重，廟方配合政府政策停辦相關宗教活動，所以以往每年除夕夜開廟門搶頭香活動也停辦，但隨著疫情解封，今年除夕夜深夜11許，廟方再度恢復開廟門搶頭香活動，活動吸引眾多信眾在廟門前排隊等候，信眾除插頭香外，還可躦轎腳迎喜運，每位參加插頭香的信眾，廟方都準備癸卯年「揚眉兔氣」生肖御守相贈，讓信眾新的一年，在天上聖母媽祖的庇護下，能一切平安順遂，「飛兔騰達、國運昌隆」，讓百姓過幸福的生活，這也是台灣宗教最重要的訴求。

停辦3年的台南祀典大天后宮開廟門插頭香活動，受到信眾熱烈歡迎，廟埕前大排長龍，有位張姓鐵粉，從21日上6時就來排隊，他連續10年插到頭香，其信仰的虔誠令人敬佩；信眾認為，能在除夕夜向天上聖母媽祖上香祈福，有利於今年一年的運勢，祈求媽祖庇佑兔年行大運，平安順利。