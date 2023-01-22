慶生一半羊水破了！一家3口「同月同日生」　機率僅13萬分之1

▲ 美國一對夫妻生下小孩，一家3口生日都在同一天。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一對夫妻在同月同日出生，去年二人一起慶祝生日時，有孕在身的老婆羊水破了，當天便生下女兒，於是一家3口的生日都在同一天，而這種機率只有13.3萬分之一。

美媒Today報導，來自阿拉巴馬州的狄倫（Dylan Scott）和卡西迪（Cassidy Scott）去年12月18日除了慶祝彼此的生日，也迎接第一個孩子萊南（Lennon Kate Scott）的出生。

實際上萊南的預產期是12月27日，卡西迪說明，「一開始我不想讓她在我的生日出生，因為我想讓她獨享自己的生日。但隨著時間靠近，狄倫說服了我，讓我改變想法。」後來他們生日當晚在一家餐廳吃飯時，卡西迪的羊水破了。

為卡西迪接生的醫院事後PO出史考特一家3口的合照並寫下，「這對任何家庭來說都是激動的一刻，但對這個家庭來說更為特別，因為他們的生日都在同一天。沒錯！12月18日星期日，他們的女兒萊南出生了，13.3萬分之一的機率。」

卡西迪出生於1996年12月18日，狄倫則是1998年同一天出生。卡西迪得知此事時，剛開始還以為老公說謊。狄倫經常對此開玩笑，抱怨不能享有只屬於自己的生日，如今除了老婆以外還多了女兒，變成3人共享。

萊南目前非常健康，對他們來說是最完美的孩子。至於是否有計畫在同個日期生第二胎，狄倫開玩笑說，「有一就有二」，卡西迪也表示，「我們會嘗試，但你知道，我們沒問題的」。