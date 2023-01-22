高雄天坑掰掰！高齡汙水管「穿新衣」　用1招免開挖延壽30年

▲天坑掰掰！高雄高齡汙水管「穿新衣」，用1招免開挖延壽30年。（圖／高雄市水利局提供）

記者賴文萱／高雄報導



天坑掰掰！高雄市汙水下水道自民國68年至今已邁入40年，部分汙水管已步入「高齡」，水利局採用「免開挖」區段翻修老舊汙水管，將管材的結構性、抗壓性、耐化學性及輸水能力等全方位提升，翻修管線預估可延壽30年。

▲去年發生在鳳山區文昌一街2米深大洞，不僅不能忽視，更應防止災害發生未然。（圖／高雄市水利局提供）

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汙水管長期受到排放物質導致腐蝕、漏水等劣化，或其他因素造成受損，一旦地下管線損壞，容易造成路基流失致路面出現「坑洞」。如去年發生在鳳山區文昌一街2米深大洞，不僅不能忽視，更應防止災害發生未然。

然而，高雄市道路下方佈滿各式民生與工業管線，埋於最深處的汙水管，面臨在車水馬龍的道路及其下方既存空間如何修繕的重大考驗。

▲▼免開挖區段翻修內襯材料拉鋪準備作業。（圖／高雄市水利局提供）

水利局表示，為維持汙水設施機能並避免災害發生，除每年清疏汙水管長度高達50公里，規劃老舊汙水管透過下水道專用閉路電視檢視狀況，受損管線採用免開挖工法翻修，直接在既有管道內「穿新衣」。有別於傳統開挖置換管線，也因不需開挖道路大幅縮短施工時間，降低交通影響，速度快、成果佳，使管線得以延長壽命。

▲▼汙水管內區段翻修前（上圖）、後（下圖）對比。（圖／高雄市水利局提供）

高雄市汙水下水道普及率近50%，隨著使用時間愈久所需維護經費愈高，面對財政拮据情況，高雄市政府投入3億元修繕汙水管長度約10公里，是以往年平均修繕長度的2倍。其中，最大管徑高達2000mm，顯示高雄市對於管線安全性的重視與決心。