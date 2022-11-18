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高雄驚見2公尺深天坑！竟是工地開挖致災　工務局開罰勒令停工

▲▼高雄前金區天坑（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄前金區工程開挖釀天坑，工務局裁處最高罰鍰並勒令停工。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、趙蔡州／高雄報導

高雄市前金區大同二路一處新建建築工程17日發生外側道路塌陷事故，高雄工務局獲報後立刻啟動緊急應變，由建管處處長會同高雄建築師公會、高雄土木技師公會人員前往勘查，初步研判為連續壁開挖造成道路塌陷，工務局因此處起、承、監造人最高罰鍰並勒令停工。

高雄市警方17日晚間8時許接獲民眾通報，前金區大同二路一處新建工程的外側道路出現「天坑」，路面下水管也破裂導致大量積水。警方趕到後，立刻拉起封鎖線，防止民眾跌入受傷，同時通知工務局、水利局、建管處等相關單位到場處理。

▲▼高雄前金區天坑（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄前金區天坑（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲工務局表示，現場塌陷面積約5x2平方公尺、深度約2公尺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

工務局知情後，立刻啟動緊急應變，由建管處處長會同高雄建築師公會、高雄土木技師公會人員前往勘查，確認塌陷面積約5x2平方公尺、深度約2公尺，事故未造成任何人員受傷或財損，初步研判道路塌陷致災原因，為工程連續壁開挖造成。

工務局表示，建築工地未有維護安全之適當措施及設備，因違反建築法第63條，工務局立即處起、承、監造人最高罰鍰並勒令停工，現場立即責成承商將原有連續壁開挖孔洞回填，並緊急回填水泥砂漿，預計18日上午6點前完成道路修復並通車。

工務局重申，施工營造務必將工安列為最優先事項，也一定會嚴格稽查，確保工安意外不再發生，並要求廠商確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保民眾安全。

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