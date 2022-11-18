高雄最扯「水溝蓋機車道」比直線7秒還難　網罵翻4天後消失了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前鎮區新生路南向往前鎮漁港方向，近日施工後出現「水溝蓋機車道」，不僅只有五分之一是柏油路，而且柏油與水泥接壤處凹凸不平，讓當地人崩潰直呼「比機車路考直線7秒還嚴苛！」對此，高雄市水利局15日與相關單位協調後，研擬改善措施，17日動員人員機具進場調整，今日已經完成路面鋪設及標線，恢復機車道原有通行寬度。

▲▼ 高雄最扯「水溝蓋機車道」比直線7秒還難，水利局緊急修正！（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局指出，用路人反映前鎮區新生路機車道通行寬度不足及鋪面不平整問題，主要是因排水改善工程設計思考不周，水利局展現效率，即刻檢討。

水利局進一步說明，為儘速改善因工程所導致機車道寬度不足及鋪面不平整問題，在15日與市府相關單位協調後，徹夜檢討研擬改善措施。

▲▼ 高雄最扯「水溝蓋機車道」，水利局動員人員機具修正。（圖／記者賴文萱翻攝）

17日水利局動員人員機具進場調整洩水孔排水方式，並將路面重新刨除恢復一致性瀝青路面，調整路面高程，並於今日完成路面舖設及標線，恢復機車道原有通行寬度，提升機車通行安全。

▲高雄出現水溝蓋機車道，讓當地人直呼「比直線7秒還嚴苛」。（圖／爆廢公社）

事實上，該路段問題是因有網友在臉書社團「爆廢公社」貼照片表示，前鎮區擴建路轉新生路南下方向，水溝施工後，機車道變成了比「直線7秒還嚴苛的道路」，因為路面有五分之四是水溝，只有五分之一是柏油路，「這是要我們模仿頭文字D的水溝蓋跑法嗎？」

原PO指出，這條柏油路的寬度比直線7秒不落地的考試道路還窄，而且接壤處凹凸不平，很多機車騎士為了安全，一看到都果斷放棄，紛紛騎到快車道去了，「真不知道是誰同意通過這樣的設計！」

▲進入機車道後，左側還有分隔島。（圖／爆廢公社）

▼原先舊的機車道。（圖／翻攝自Google Maps）

當時許多網友看完紛紛留言，「會摔車啦，白癡接縫是最危險的」、「上個月騎這去旗津玩，看到這設計根本懷疑人生」、「被罰錢我依舊要走禁行，這他Ｏ三小路」、「通往醫院之路」、「國賠的會一堆」、「摔車專用道」、「之前就有人靠邊讓大車，結果壓到水泥和柏油路的交界，倒地被輾過去...」