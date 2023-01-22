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父猝逝母消失…新北6歲女童變孤兒！祖父母哭斷腸　故事藏洋蔥

▲▼ 女童一夜變孤兒，幸虧有善心人士伸出援手幫忙教導女童。（圖／記者戴上容翻攝）

▲女童一夜變孤兒，幸虧有善心人士李翁月娥(右)伸出援手幫忙媒介教導女童。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名6歲女童的父親因病過世，媽媽也下落不明，女童最後由年邁的75歲阿公阿嬤教養，由於老夫婦已多年沒有工作，自認無法與社會接軌，於是找上新北市議員李翁月娥尋求幫助，在李翁媒合下文德幼兒園陳美莉免費幫忙，6年過去，小女孩成長為一位很有禮貌、亭亭玉立的少女，所有人都相當欣慰。

據了解，41歲蘆洲陳先生獨力撫養女童，6年前因病突猝世，女童媽媽無消無息、下落不明，最後天真可愛的女童頓時成為孤兒，最後由高齡75歲的祖父母撫養，年邁的祖父母已多年沒有工作，幾乎自顧不暇，對於教養問題非常頭痛。

里長聽聞個案後，轉介到新北市議員李翁月娥手中，李翁月娥當時找了蘆洲區文德幼兒園陳美莉，希望她能夠幫忙教育這位孩子，陳美莉無條件接受了。

6年多來，陳美莉每天上下課接送女童到安親班並照顧功課，陳美莉說她特別在意女童的禮貌，「學業成績不好沒有關係，做人要有禮貌，良好生活習慣與德行、尊重他人」她信心滿滿的說，在她的教育下不用擔心女童有行為偏差。

李翁月娥表示，非常感謝園長陳美莉的愛心，失去父母的6歲寶貝如今已經是個彬彬有禮、亭亭玉立準備上國中追尋自己道路的女孩，只要民眾有需要李翁一定會在！

▲▼ 女童一夜變孤兒，幸虧有善心人士伸出援手幫忙教導女童。（圖／記者戴上容翻攝）

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