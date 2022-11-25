夫妻中毒身亡「留8子女」大伯全收養！伯母鬆口曝近況：負擔很重

▲夫妻洗澡去世留下8個孩子。（圖／翻攝自秒聞視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省宜春市袁州區竹亭鎮一對年輕夫妻，去年在租屋中一起洗澡不幸中毒身亡，留下8個孩子無依無靠。陸媒也曝光了孩子的最新現況，死者的哥哥和嫂子毅然挑起這個重擔，和孩子們的奶奶一起撫養他們。伯母稱，自己還有一雙兒女，總共10個孩子，每次孩子們在一起時家裡都尤為熱鬧。

據《秒聞視頻》報導，11月23日，孩子的伯母表示，當時有人提議將孩子送人，但是丈夫和婆婆都很不捨就斷了這個念頭，她也決定和家人一起把孩子們養大。

伯母稱，自己還有一雙兒女總共10個孩子，每次孩子們在一起時家裡都尤為熱鬧。她表示，雖然10個孩子負擔很重，但是政府每個月給8個孩子每人1200元人民幣（約新台幣5174元）的補助，再加上一家人齊心協力咬咬牙日子也過得去，「大家都平平安安就是最大的幸福。」

據《極目新聞》2021年12月報導，死亡夫妻的一名親人彭女士表示，死者中丈夫31歲，妻子34歲，生下了8個孩子，其中老大到老四都是女兒，老五是一個耳聾的兒子，老六、老七是一對雙胞胎女兒，老八是9個月大的兒子。

彭女士表示，法醫初步鑑定夫妻倆為一氧化碳中毒身亡，8個孩子由伯父伯母一起照顧。竹亭鎮民政所相關負責人曾表示，8個孩子每個月每人均有1200元的孤兒補助，直到18歲為止。