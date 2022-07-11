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發現5歲兒子不是親生的！爸爸竟直接「遺棄幼稚園」連夜搬走

▲▼發現5歲兒子不是親生的！爸爸竟直接「遺棄幼稚園」連夜搬走。（圖／翻攝新聞在線）

▲小睿被丟在幼兒園多天，無人願意接回。（圖／翻攝新聞在線）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西南寧5歲男童小睿上周被遺棄在幼兒園（幼稚園），園方聯絡小睿的父親時，對方竟說，已經做過親子鑑定，孩子不是自己親生的，不會去接孩子了。小睿已經由幼兒園的老師代為照顧了4天，在政府的介入下，生母終於出面，但表示自己還在外地工作，明後天才會找時間來接孩子。

根據《極目新聞》報導，廣西南寧市良慶區某間幼兒園7日放假，但5歲的男童小睿卻沒有人過來接，被父母留在了幼兒園，只放下幾件換洗衣物跟一支手機。

園方聯絡小睿的父親時，對方竟說，放學不來接孩子了，讓老師們「該怎麼處理就怎麼處理」，還說已經做了親子鑑定，小睿不是他的孩子。

園方後來去了小睿父親的租屋處找人，沒想到不見人影，連小睿的外公、舅舅也都拒絕接收孩子。

▲▼發現5歲兒子不是親生的！爸爸竟直接「遺棄幼稚園」連夜搬走。（圖／翻攝新聞在線）

幼兒園的一名老師透露，這幾天小睿一直在幼兒園裡面由老師照顧，政府也在幫忙協調處理這件事情，目前已經聯繫上小睿的媽媽，「她在外地工作，明後天能過來接小睿。」

另外，報導也提到，小睿的父親雖然沒有來接孩子，卻每天晚上都會與小睿通電話。

這起事件在網路上引起了大量討論，許多人都大罵小睿的父親，「沒有血緣就丟了，太沒人性了吧？」「就算不是親生的又怎樣，孩子是無辜的！」「養了五年都沒感情嗎？養狗也不會說丟就丟吧！」

也有人認為小睿的母親問題也很大，「父親每天會打電話給孩子，應該還是有感情，可能是想逼母親出面。」「看起來這母親也沒在照顧孩子的，送了一頂綠帽人就跑了。」「孩子被丟下還不馬上回去接，居然還要等明後天，到底是甚麼母親？」

▲▼發現5歲兒子不是親生的！爸爸竟直接「遺棄幼稚園」連夜搬走。（圖／翻攝新聞在線）

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