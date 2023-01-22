　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣哪點優於日本？　鄉民狂點「2優勢」大讚：直接爽贏日本

大阪心齋橋，跑跑人。(圖／黃士原攝)

▲日本宵夜選擇沒有台灣多。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

疫情悶太久沒出國，如今隨著國境解封，各國大門也紛紛開啟，日本是不少台灣人的首選，就有網友好奇問，想知道台灣有哪些地方比日本好？他則舉例出兩個，第一個是宵夜選擇多，另一個則是手搖飲多，貼文引發網友討論。

原PO在PTT發文，「一人一句台灣比日本好的地方」，以前還可以說物價比日本，不過現在已經追平，甚至超越了，他也舉2個台灣的優勢，第一個就是「宵夜選擇比較多」，日本的宵夜基本上只有便利商店，或是連鎖商店可以選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2個優勢則是「手搖飲多」，在台灣有很多間手搖飲店，販售的商品也有很多種，不過原PO認為「這很看人」，如果是喜歡喝飲料的人，就會覺得超讚，也不禁想問問其他人，「還有其他的嗎？閒聊閒聊」。

貼文一出，掀起網友討論，「台灣百貨公司開到22點，日本19點」、「凌晨0點雞排、滷味、鹽酥雞爽爽吃」、「台男穿個籃球褲出門，日男不敢」、「人情的壓力與工作壓力」、「在日本怎麼吃都不會胖，在台灣怎麼吃怎麼胖」、「抽煙的人比較少，在日本很難避開煙味」、「職場文化，待人處事不用那麼機機歪歪」、「交通費便宜」、「百貨公司開到很晚，不會下班沒得逛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

另外，許多網友也大讚，台灣的早餐店超多，選擇也很多，甚至還可以當午餐吃，「台灣早餐可選擇性很多」、「早餐隨便買」、「早餐比日本選擇多」、「日本早餐超無聊」。

其中，多數人都提到，台灣交通很方便，不像日本那麼嚴謹，因此多數人無視交通規則，馬路上常出現違規的狀況，「問就停車」、「可以隨處停車很方便」、「雙黃燈一打就可以停車」、「隨便停車真的爽贏日本好嗎」、「開車的自由度啦，台灣就是隨性」、「到處都是我的停車場」、「到處都可以停車，要問幾次」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
快訊／第一輛車酒駕！　害初一國道2死9傷火燒車
台灣哪點優於日本？　鄉民狂點「2優勢」大讚：直接爽贏
孩子主動捐壓歲錢！郁方除夕北車發200紅包　見輪椅伯露宿哭了
撿別人不要的！幸運男刮中百萬　客人錯失大獎崩潰
快訊／國3南下8車連環撞　紫爆回堵2km
還有機會！　刮刮樂「2000萬頭獎」剩餘數量曝
初一2死9傷火燒車！　目擊者驚險閃過：差2秒就變第4台撞上去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美快收！過年解鎖「全台最美魚市場」　270度海景好拍又好逛

石門水庫、角板山春節期間寒梅盛開　適合全家走春賞梅趣

12生肖「農曆正月運勢」出爐！專家：「這類人」錢財旺到眉開眼笑

初一「12生肖財運」曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧：要把握機會

初一走春車潮湧現！國5南下時速不到30km　南港－頭城估塞到傍晚

台灣哪點優於日本？　鄉民狂點「2優勢」大讚：直接爽贏日本

獨／搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money？　　

來去「新竹走走」！　4條路線探索在地好味道

桃園大溪中庄吊橋將啟用　逛老街看地質景觀...走春最佳去處

劇院走春7大活動玩不完！超萌兔兔提燈　空中花園藏必拍景點

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

速食店冰淇淋奇特吃法 加番茄醬竟變「酸梅冰」

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

初一「14禁忌」勿踩雷！ 早餐別吃稀飯、避免借貸　

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

網美快收！過年解鎖「全台最美魚市場」　270度海景好拍又好逛

石門水庫、角板山春節期間寒梅盛開　適合全家走春賞梅趣

12生肖「農曆正月運勢」出爐！專家：「這類人」錢財旺到眉開眼笑

初一「12生肖財運」曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧：要把握機會

初一走春車潮湧現！國5南下時速不到30km　南港－頭城估塞到傍晚

台灣哪點優於日本？　鄉民狂點「2優勢」大讚：直接爽贏日本

獨／搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money？　　

來去「新竹走走」！　4條路線探索在地好味道

桃園大溪中庄吊橋將啟用　逛老街看地質景觀...走春最佳去處

劇院走春7大活動玩不完！超萌兔兔提燈　空中花園藏必拍景點

快訊／初一國道2死9傷火燒車　肇事駕駛酒駕自撞護欄釀禍

李四川貼全家福賀年吸破萬讚　網發現亮點喊：父子也太像！

誤將裝有紀念性手錶紙箱當垃圾回收　南警積極協助尋回

網美快收！過年解鎖「全台最美魚市場」　270度海景好拍又好逛

全世界最小住人島嶼！92坪塞獨棟房屋加一顆樹　湖中美景曝

陸80%人口感染　吳尊友：短期出現「第二波疫情」可能性小

石門水庫、角板山春節期間寒梅盛開　適合全家走春賞梅趣

12生肖「農曆正月運勢」出爐！專家：「這類人」錢財旺到眉開眼笑

買1送1連吃2天！　超商最新「草莓優格霜淇淋」來了

游淑慧曬超萌兒時照　嘆除夕夜「有些寂寞」

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

生活熱門新聞

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

大年初一「14點禁忌」　犯了這點和人結怨一整年

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

4生肖有雙喜　愛情事業兩得意　　　

網美認了私密照是她！攝影師：電腦被駭

更多熱門

相關新聞

台捷友好！　捷克參議長「2句中文」向台灣拜年

台捷友好！　捷克參議長「2句中文」向台灣拜年

台灣慶祝農曆新年，2020年曾率團訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）除夕（21日）當天也在推特發文，恭賀台灣人「農曆新年快樂」，並用中文寫下祝賀語，誠意十足再現台捷友好。

馬英九稱沒有國家叫台灣　她痛批：一直以來的「地獄梗王」

馬英九稱沒有國家叫台灣　她痛批：一直以來的「地獄梗王」

開戰沒信心　台灣退役砲兵：上場會變砲灰

開戰沒信心　台灣退役砲兵：上場會變砲灰

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

最美燈會在這裡

最美燈會在這裡

關鍵字：

日本旅遊台日文化國家台灣PTT

讀者迴響

熱門新聞

大年初一「勿犯9大禁忌」！

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

快訊／初一國道統聯追撞轎車　「運將、女乘客」喪命

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面