台灣哪點優於日本？　鄉民狂點「2優勢」大讚：直接爽贏日本

▲日本宵夜選擇沒有台灣多。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

疫情悶太久沒出國，如今隨著國境解封，各國大門也紛紛開啟，日本是不少台灣人的首選，就有網友好奇問，想知道台灣有哪些地方比日本好？他則舉例出兩個，第一個是宵夜選擇多，另一個則是手搖飲多，貼文引發網友討論。

原PO在PTT發文，「一人一句台灣比日本好的地方」，以前還可以說物價比日本，不過現在已經追平，甚至超越了，他也舉2個台灣的優勢，第一個就是「宵夜選擇比較多」，日本的宵夜基本上只有便利商店，或是連鎖商店可以選擇。

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第2個優勢則是「手搖飲多」，在台灣有很多間手搖飲店，販售的商品也有很多種，不過原PO認為「這很看人」，如果是喜歡喝飲料的人，就會覺得超讚，也不禁想問問其他人，「還有其他的嗎？閒聊閒聊」。

貼文一出，掀起網友討論，「台灣百貨公司開到22點，日本19點」、「凌晨0點雞排、滷味、鹽酥雞爽爽吃」、「台男穿個籃球褲出門，日男不敢」、「人情的壓力與工作壓力」、「在日本怎麼吃都不會胖，在台灣怎麼吃怎麼胖」、「抽煙的人比較少，在日本很難避開煙味」、「職場文化，待人處事不用那麼機機歪歪」、「交通費便宜」、「百貨公司開到很晚，不會下班沒得逛」。

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

另外，許多網友也大讚，台灣的早餐店超多，選擇也很多，甚至還可以當午餐吃，「台灣早餐可選擇性很多」、「早餐隨便買」、「早餐比日本選擇多」、「日本早餐超無聊」。

其中，多數人都提到，台灣交通很方便，不像日本那麼嚴謹，因此多數人無視交通規則，馬路上常出現違規的狀況，「問就停車」、「可以隨處停車很方便」、「雙黃燈一打就可以停車」、「隨便停車真的爽贏日本好嗎」、「開車的自由度啦，台灣就是隨性」、「到處都是我的停車場」、「到處都可以停車，要問幾次」。

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