　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新年前必扔「家中6物」　囤積恐致破財、第三者介入

記者崔子柔／綜合報導

新年到來，家家戶戶不忘除舊佈新，有51萬人訂閱的YouTube頻道「曉書說」近日就分享，在農曆新年一定要將家中6樣物品丟棄，免得影響未來運勢。

曉書說指出，年末時要將家裡該扔的物品丟棄，否則會帶著霉運到新的一年，嚴重的還會給自己帶來災難，務必小心。

一、缺口、破碎的碗

[廣告]請繼續往下閱讀...

平時可能不會特別注意一些小缺口，但飯碗意味著工作，留著破碗會有破財的象徵，對工作運、財運都有影響。

二、破衣服

過去衣服有衣祿的意思，也就是和錢財有關，如果過了年還穿破的舊衣服，在新年會存不到錢，如果留著破衣服不丟，陳舊的味道讓陰氣太重，也會影響夫妻感情。

▲▼ 洗碗機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲破裂的碗應在新年前丟棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

三、舊鞋子

鞋音同「諧」，是主人事業上的夥伴，也代表自己的伴侶，如果繼續穿著破舊的鞋，或是友人送來穿過的鞋，可能導致事業或婚姻發生變化。

四、來路不明的物品

許多人喜歡收藏古董、佛像，或是當做投資，但該物品有可能已經經過好幾手轉賣，帶來的是好運或霉運無從知曉，還是建議購入來路清晰的物品。

五、假花

假花時常被作為放在客廳的裝飾物，但從風水的角度來看，假花不像真花有生氣，還可能帶給主人爛桃花，容易吸引第三者，此外還會影響家人的財運，嚴重者會有破財的跡象。

六、壞椅子

其實任何壞的東西都不適合留在家裡，壞的椅子上又會積累很多陰氣，長期下來身上的陽氣被蓋過，可能會發現身體出現各種各樣的毛病。

▲椅子。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲損壞的椅子容易積累陰氣。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，民俗信仰僅供參考，切勿過度迷信。

ET快訊
Joeman資產擠進全台前1%！　靠「4關鍵1幹話」28K業
陳建仁接閣揆意願低？原因曝光　傳蔡英文改徵詢「他」
除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意！第4點犯了等於白拿
台女抽到「9000萬大獎」拒讓媽媽領走　主辦方祭10萬現金懸
除夕到初五「過年禁忌一次看」！禁睡懶覺　這兩天不宜出門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

KIMIKO舞出「時間停止」　重訓民眾呆到無法動彈

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意！第4點犯了等於白拿

一圖看春節省道魔王路段！24處恐塞爆　上路先看管制措施

新年前必扔「家中6物」　囤積恐致破財、第三者介入

春節「偏財運」最強旺3星座　買刮刮樂就要找他

除夕回家團圓！走國道防5易堵路段　「塞車紓解時間出爐」

3℃「極寒流」亂春節！來襲時間曝光　1縣市大雨特報

三重人行道驚見「台灣最美風景」　他曝垃圾山被轟：第一次過年？

仔細看這個女人太狠了...把乳膠枕拿去烘　炸出驚人「海綿蛋糕」

專家提醒「貼春聯7禁忌」　這個字不能貼！小心你家變聲色場所

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

美式賣場買年貨爆火氣 停車糾紛驚動快打部隊

KIMIKO舞出「時間停止」　重訓民眾呆到無法動彈

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意！第4點犯了等於白拿

一圖看春節省道魔王路段！24處恐塞爆　上路先看管制措施

新年前必扔「家中6物」　囤積恐致破財、第三者介入

春節「偏財運」最強旺3星座　買刮刮樂就要找他

除夕回家團圓！走國道防5易堵路段　「塞車紓解時間出爐」

3℃「極寒流」亂春節！來襲時間曝光　1縣市大雨特報

三重人行道驚見「台灣最美風景」　他曝垃圾山被轟：第一次過年？

仔細看這個女人太狠了...把乳膠枕拿去烘　炸出驚人「海綿蛋糕」

專家提醒「貼春聯7禁忌」　這個字不能貼！小心你家變聲色場所

「大寒」後2生肖正偏財運齊飆　過年彩券、刮刮樂買起來！

「大寒」後2生肖正偏財運齊飆　過年彩券、刮刮樂買起來！

新春6個時尚關鍵字　粉色單品、基本款白襯衫穿出全新個人風格

男網友要買跑車　老爹衝銀行匯320萬…員警+女兒苦勸阻詐

感受花園城市美好！　春節就去中興新村體驗文化藝術氛圍

財神爺最愛「4縣市」！高雄第一　去年催生8位億萬富翁

壽山動物園走春去！「用1招」公車免費搭　期間限定只到2／28

被客戶潑水不言退！　「房仲小姐姐」開17直播、YouTube拓人脈

Joeman資產擠進全台前1%！靠「4關鍵1幹話」致富　28K業務→千萬富豪

丹妮婊姐「遠距美國男友3年」！遭2閨蜜看衰　結局超療癒：哈哈大笑

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

除夕到初五「過年禁忌一次看」

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」

小年夜習俗、禁忌曝！「做1事」恐越來越窮

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

12生肖一年旅遊運公開！3種人注意交通安全

更多熱門

相關新聞

花2000元刮走100萬！　年輕人豪撥30萬給拜把兄弟吃紅

花2000元刮走100萬！　年輕人豪撥30萬給拜把兄弟吃紅

小年夜彩券行就被擠爆，由於今年2,000萬超級紅包獎項創新高，各地頻頻送出百萬獎，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃有忠今（20）日接受《ETtoday新聞網》訪問時透露，一位年輕人從其他地方買彩券，才花2,000元第1張就中100萬，開心的帶三個朋友來他們店裡換，還拿出30萬給朋友吃紅。

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

掃對就旺！加強「4區域」好運來

掃對就旺！加強「4區域」好運來

台彩加碼9億！命理師曝「貼春聯」添財氣　1時段最旺

台彩加碼9億！命理師曝「貼春聯」添財氣　1時段最旺

關鍵字：

2023運勢兔年運勢2023開運

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

初一到初五3星座財運紅翻天

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

5種鍋物「鈉含量爆高」！第1名超清澈…網看傻

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

即／大樂透2億一注獨得　獎落桃園

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面