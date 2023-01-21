新年前必扔「家中6物」　囤積恐致破財、第三者介入

記者崔子柔／綜合報導

新年到來，家家戶戶不忘除舊佈新，有51萬人訂閱的YouTube頻道「曉書說」近日就分享，在農曆新年一定要將家中6樣物品丟棄，免得影響未來運勢。

曉書說指出，年末時要將家裡該扔的物品丟棄，否則會帶著霉運到新的一年，嚴重的還會給自己帶來災難，務必小心。

一、缺口、破碎的碗

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平時可能不會特別注意一些小缺口，但飯碗意味著工作，留著破碗會有破財的象徵，對工作運、財運都有影響。

二、破衣服

過去衣服有衣祿的意思，也就是和錢財有關，如果過了年還穿破的舊衣服，在新年會存不到錢，如果留著破衣服不丟，陳舊的味道讓陰氣太重，也會影響夫妻感情。

▲破裂的碗應在新年前丟棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



三、舊鞋子

鞋音同「諧」，是主人事業上的夥伴，也代表自己的伴侶，如果繼續穿著破舊的鞋，或是友人送來穿過的鞋，可能導致事業或婚姻發生變化。

四、來路不明的物品

許多人喜歡收藏古董、佛像，或是當做投資，但該物品有可能已經經過好幾手轉賣，帶來的是好運或霉運無從知曉，還是建議購入來路清晰的物品。

五、假花

假花時常被作為放在客廳的裝飾物，但從風水的角度來看，假花不像真花有生氣，還可能帶給主人爛桃花，容易吸引第三者，此外還會影響家人的財運，嚴重者會有破財的跡象。

六、壞椅子

其實任何壞的東西都不適合留在家裡，壞的椅子上又會積累很多陰氣，長期下來身上的陽氣被蓋過，可能會發現身體出現各種各樣的毛病。

▲損壞的椅子容易積累陰氣。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）



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