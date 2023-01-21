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一圖看春節省道魔王路段！24處恐塞爆　上路先看管制措施

▲▼元旦連假第1天上午，蘇花改蘇澳端湧現南下車潮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘇花改春節將湧現大量車潮。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節開跑，公路總局預估春節省道將有24處易塞路段，其中台9線蘇花改南下初一(1/22)、初二(1/23)最塞，蘇花改北上則將從初三(1/24)塞到初五(1/26)。

春節連假登場，公路總局表示，依據傳統習俗，將有返鄉、旅遊、短程參拜及走春等車潮，其中省道公路方面，預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及廟宇參拜熱點等。

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▲▼春節24處省公路易塞。（圖／公路總局）

▲春節24處省公路易塞。（圖／公路總局）※點圖放大

根據公路總局預測，台9線蘇花改南下車流將以初一(1/22)、初二(1/23)最塞；台2縣萬里到大武崙則將從初一(1/22)到初八(1/29)，每天都有南下塞車車潮；台61線鳳鼻路段南下則是初二(1/23)最塞；台64線接國3中和交流道初一和初二(1/22~1/23)也有不少南下車流。

北上部分，台9線蘇花改最塞的時間則將出現在初三(1/24)到初五(1/26)；台1線水底寮路段初三(1/24)到初五(1/26)也較壅塞；台2線福隆到瑞濱初五到初八(1/26~1/29)也車多較塞；台2線萬里到大武崙初二到初八(1/23~1/29)北上壅塞；台26線墾丁初三到初六(1/24~1/27)北上也將出現塞車。

▲▼公路總局春節易塞路段及疏運措施。（圖／公路總局）

▲公路總局春節易塞路段及疏運措施。（圖／公路總局）※點圖放大

公路總局預估，春節南向返鄉尖峰車潮於將連假第1天小年夜(1/20)，以及初一至初二 (1/22至1/23)陸續出現；初三至初四(1/24至1/25)各地風景區預期將湧現觀光出遊旅次。

由於初五(1/26)為農民曆開市吉日，預估收假北返車潮將出現在初四下午開始至初七(1/25至1/28)，因假期較長，預計返鄉車潮將較為分散，假期後段觀光風景地區路段仍可能出現地區性旅遊車潮。

▲▼公路總局春節易塞路段及疏運措施。（圖／公路總局）

▲春節省公路易塞時段。（圖／公路總局）※點圖放大

公路總局表示，各重點易塞路段已規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

此外，台9線蘇花路廊今年持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮。

台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於1/24~1/26(初三~初五)封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

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