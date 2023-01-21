老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」　小孩也在場

▲ 女子在客廳裝攝影機，發現老公和保姆有染。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名人妻發文分享，她雇用一名年輕保姆幫忙照顧女兒，卻察覺老公和保姆行動可疑，懷疑二人背著她亂搞，便在客廳偷裝攝影機，這才發現他們趁小孩轉身時在沙發上親熱，令她崩潰發文求助，而網友全都一面倒勸她快逃。

《鏡報》報導，這名31歲女子在網路論壇Reddit發文寫道，她是一名全職護士，34歲的老公則是每周上3天夜班，白天回家睡覺，二人育有一個3歲女兒。她雇用一名17歲少女當保姆，一開始一切都很正常，後來卻開始懷疑老公和保姆有染。

她說明，「我已經懷疑將近4個月，覺得自己快瘋了，因為有些事不太對勁」，老公卻不回答她的問題，於是在客廳裝了攝影機，前3天沒有發生任何事，第4天就看見老公和保姆趁著女兒背對沙發看電視，在沙發上打得火熱，「我覺得整個世界都崩塌了」。

她當面質問老公，對方卻哭了起來，還聲稱是保姆主動親他。她果斷帶著女兒回娘家，分居至今已經整整1個月，「我覺得這件事過後，我跟他就玩完了。」

令她痛苦的是，老公企圖讓她感到愧疚，指責她沒有好好打扮、只顧工作不在乎他，讓她開始覺得自己也有責任，還苦苦哀求再給他一次機會，他的家人也為他說話，令女子不知道該怎麼辦。

多數網友都勸她離婚，也有人對於她老公染指17歲少女感到噁心，「保姆勾引他？可憐的老傢伙就是忍不住」、「他利用一個17歲女孩，，讓你覺得全職工作不如他只上3天班，還把責任推到一個妳雇用的少女身上」、「我覺得出軌還沒有一個34歲男人佔17歲保姆的便宜嚴重」、「希望妳有留下影片，如果他在離婚訴訟中態度強硬，影片隨時可以交給法官」。