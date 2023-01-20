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台南草湖寮代天宮李府千歲顯神威　大年初三起為信徒添福解厄

▲台南草湖寮代天宮李府千歲神威顯赫香火鼎盛，是安南區的信仰中心，代天宮大殿兩側規劃太歲燈、光明燈、財利燈及文昌燈，供信徒點燈祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南草湖寮代天宮李府千歲神威顯赫香火鼎盛，是安南區的信仰中心，代天宮大殿兩側規劃太歲燈、光明燈、財利燈及文昌燈，供信徒點燈祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區草湖寮代天宮李府千歲，神威顯赫庇佑信徒「四時無災、八節有慶」，自7年前起新春期間便在廟埕前舉辦過七星平安橋及鑽轎下法會，因疫情停辦2年，今年特在大年初三至初五連續3天擴大舉行「新春朝真禮斗、祈福補財庫大法會」，另還免費搭建中型的氣墊城堡供兒童玩樂。

在台南市安南區草湖寮附近一帶的信仰中心代天宮李府千歲，經常為信徒指點迷津、解惑及解厄運，甚至還會主動降駕交代信徒們近期需注意哪些災難，曾經有次藉由乩童指點前任主委近期會有車災，需注意行車安全並小心駕駛，還寫了三道符令要他安置在車上，果真讓前主委車毀人毫髮無傷的逃過此厄運，此神蹟傳遍各地，促使香火越來越鼎盛，信徒也越來越多。

▲台南草湖寮代天宮李府千歲神威顯赫香火鼎盛，是安南區的信仰中心，代天宮大殿兩側規劃太歲燈、光明燈、財利燈及文昌燈，供信徒點燈祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

草湖寮代天宮主委王賢明表示，李府千歲在民國67年時由南鯤鯓分靈到草湖寮代天府安座供奉，由於神蹟顯赫讓信徒日漸增多，香油錢也隨之增加，也順利使宮廟規模不斷擴大，庇佑信徒的項目也不斷增加。李府千歲也非常照顧弱勢的信徒，降旨指示若遇經濟困難者來點燈費用可全免，可見李府千歲照顧信徒不遺餘力。

▲台南草湖寮代天宮李府千歲神威顯赫香火鼎盛，是安南區的信仰中心，代天宮大殿兩側規劃太歲燈、光明燈、財利燈及文昌燈，供信徒點燈祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

草湖寮代天宮將於大年初三至初五連續3天在廟埕前舉辦「新春朝真禮斗、祈福補財庫大法會」，並規劃進財補庫、鑽轎下及七星平安橋等儀式，另大殿主位兩側還規劃太歲燈、光明燈、財利燈及文昌燈供信徒點燈祈福。此外法會期間廟方還規劃長16公尺、寬10公尺及高6公尺的中型氣墊城堡供兒童玩樂，歡迎十方大德前來共襄盛舉。

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