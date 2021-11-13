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免報名費133人搏10萬元「發財金」　嘉義水上代天宮發34萬2千元

▲▼ 嘉義水上代天宮免報名費可搏10萬發財金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義水上代天宮免報名費可搏10萬發財金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠、台一線省道旁供奉五府千歲代天宮，經五府千歲指示要透過擲筊博發財金讓信徒們開門見財，而且不用報名費，發財金也不用還，經過「初試」晉級的133人中，今天上午111人參加總決賽，3人博得6萬元發財金，1萬元則有9位，3人力博10筊杯的10萬元發財金，雖都功虧一簣，但都表示博得6萬元，已經心滿意足，未來賺錢一定回饋五府千歲。

▲▼ 嘉義水上代天宮免報名費可搏10萬發財金。（圖／記者翁伊森翻攝）

代天宮博發財金的規則是農曆2月1日起，每逢初1、15的上午9點半至11點半，不分男女老幼都能到廟裡博發財金，不必繳任何費用，只要連擲3個聖筊，就能獲贈一張取得總決賽的「入門券」，當天連擲3個聖筊可得發財金1萬元，6個聖筊6萬元，最高10個聖筊則可抱回10萬元發財金。經過幾次擲筊，共有133人幸運取得總決賽資格。

▲▼ 嘉義水上代天宮免報名費可搏10萬發財金。（圖／記者翁伊森翻攝）

廟方原定農曆4月27日進行總決賽，但因遇到新冠肺炎疫情，總決賽延至農曆10月8日（國曆11月12日）上午8點半到11點舉行，訂定連續3至5聖筊1萬元，有24個名額，6至9聖筊6萬元6個名額，10聖筊10萬元6個名額，0至2聖筊也能獲得600元發財金。

▲▼ 嘉義水上代天宮免報名費可搏10萬發財金。（圖／記者翁伊森翻攝）

12日當天還未到擲筊時間，代天宮前就鬧熱滾滾，不僅取得資格的信眾不斷向五府千歲參拜，口中喃喃有詞，希望獲得五府千歲庇佑抱回最高發財金，看熱鬧的民眾更想知道哪些幸運者能連博10個聖筊。

111人參加總決賽，整個宮內充滿驚喜與嘆息聲，結果9人博得1萬元發財金，6萬元有3人，其他均有600元發財金。

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