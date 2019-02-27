　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左二）參加李隆宮平安祭典，鄉親要他四年後再出來選縣長。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉港東村李隆宮李府千歲，當年隨鄭成功到台灣後，巡視南台灣，行至崁頂鄉，見當地一片荒蕪，百姓生活困苦，遂在東港溪港東築堤攔水，導流灌溉農田，信眾在每年農曆正月22日祂生日當天都舉辦平安祭典，祈求國泰民安，風調雨順。

▲屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲崁頂鄉港東村李隆宮供奉李府千歲，民眾每年在祂生日舉辦平安祭典。

今年祭典，李隆宮主委曾輝地邀請了安泰醫院榮譽院長蘇清泉、立委參選人林育先、國民黨代表蘇慶賢、蘇清泉特助曾煜超到場，逐桌向在場近50桌民眾致意。在場支持者希望蘇清泉4年後再出來選縣長。

根據李隆宮資料，李府千歲原名李明烈，浙江人，在延平郡王鄭成功麾下擔任總兵。明朝末年，隨鄭成功從福建渡海來台，趕走荷蘭人後，鄭成功為厚植反清復明的力量，有意建設台灣做為根據地，特派李總兵巡視南台灣。

他抵達崁頂一帶，看到當地一片荒蕪，百姓生活窮困，就在崁頂、南州、東港等地，作全盤整體規畫，在港東村旁的東港溪築堤攔水，導流灌溉崁頂、南州、東港、大潭等地農田。

李府千歲可以說是「水利神」，水利興台，造福地方。林育先表示，他的父母長期都在水利單位服務，從小看著父親設計、監造水庫、攔砂壩、河堤、海堤等護岸工程，看著母親管理農田灌溉溝渠，深知水利的重要性。

「水利」就是興利除害，水資源開發與維護，提供好的水源，給人民使用，防洪、排澇，避免淹水、土石流，保護人民的生命財產安全，雖說「人定勝天」，但很多事情仍需要敬天敬地，水利工程更需要依當地的狀況與氣候變遷來因應，用非工程、國土規劃與預警機制等柔性方法，來降低災害的發生。

ET快訊
《54新觀點》脫口她「被包養」！T妹開譙陳斐娟：這就是政大高
「一國兩制是照顧台灣現實」　國台辦：和平統一後台灣將永保太平
小鋼砲議員失聯11天！探視美艷助理遭槌打14下　獨子曝奇言怪

關鍵字：屏東,崁頂,港東,李隆宮,李府千歲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　　

體驗韓國瑜市長住宿　蓮潭會館3月推好吃好玩優惠

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　　

體驗韓國瑜市長住宿　蓮潭會館3月推好吃好玩優惠

淨化台南安平治安　四分局執行掃蕩勤務打擊不法

賴清德參香掃街力挺郭國文　最強助選員參戰！

南警宣導反詐真有趣　人形數字110

麻豆警「快閃舉牌」　交通安全宣導獲好評　

鍾明海推動太極人生　桃園免費太極拳氣功初級班招生

麻豆代天府王爺對謝眨眼？　陳筱諭：母湯隨便扭曲神喻！

台南學甲攝影家莊錦富　蜀葵花園區辦創意攝影展

為農漁民拼經濟　謝陣營：謝龍介的目標就是讓大家過好日子

男生永遠不懂的事！　揭密女孩子聚會到底聊什麼

2019高雄旅展門票限時贈　超低價國內外旅遊任你挑！

「天勾」賈霸拍賣4枚湖人冠軍戒指　所得捐做公益

Netflix調漲多數海外用戶可接受　股價上看440美元

全家都靠他...苗栗慈父遭輾斃留8子女　妻淚崩父嘆一語成讖

黃國昌爆中資入股陽信銀行　金管會要查

日本漫畫家來台丟錢包　颯田直斗手繪台灣卡片感謝警察

CP值爆表！Dior推萬用9宮格眼影，一盒打造無敵電眼

程建人／兩件政治動作，不宜、不必、也不可！

台中夜店大亂鬥9傷！　安管爬車頂持棍砸車噴滅火器

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

賴清德力挺郭國文成最強助選員

宜蘭家戶節能最高補助1萬900..

枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒..

王爺對謝眨眼？　陳筱諭說母湯扭..

台南地府通道！　陳亭妃促立即改..

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄..

謝龍介的目標　就是讓大家過好日..

保育區打魚　海巡人員逮個正著

淨化安平治安　執行掃蕩打擊不法

宜蘭市訂桌呷拜拜　大家作伙來

2019台灣燈會　5交通懶人包..

鍾明海推動太極人生

賴清德力挺郭國文　最強助選員參..

台灣燈會一天湧入81萬人！縣府..

更多熱門

相關新聞

賞台灣燈會無車可回　警巡邏車送到家　

屏東縣枋寮鄉林姓婦人，欣賞台灣燈會後搭車欲返家，由於時間太晚，沒有計程車可搭，枋寮警方獲悉，擔心她們安危，開著巡車送她安全回家，讓她及其友人都很感動。

5科滿級分　陸興高中張皓想念牙醫

竊賊「釣」線偷香油錢　2信眾合作逮人

高CP值珍蜜棗　讓人口水直流

接駁不及挨罵　台灣燈會最美的是志工

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎漏餡

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面