屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　　

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左二）參加李隆宮平安祭典，鄉親要他四年後再出來選縣長。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉港東村李隆宮李府千歲，當年隨鄭成功到台灣後，巡視南台灣，行至崁頂鄉，見當地一片荒蕪，百姓生活困苦，遂在東港溪港東築堤攔水，導流灌溉農田，信眾在每年農曆正月22日祂生日當天都舉辦平安祭典，祈求國泰民安，風調雨順。

▲崁頂鄉港東村李隆宮供奉李府千歲，民眾每年在祂生日舉辦平安祭典。

今年祭典，李隆宮主委曾輝地邀請了安泰醫院榮譽院長蘇清泉、立委參選人林育先、國民黨代表蘇慶賢、蘇清泉特助曾煜超到場，逐桌向在場近50桌民眾致意。在場支持者希望蘇清泉4年後再出來選縣長。

根據李隆宮資料，李府千歲原名李明烈，浙江人，在延平郡王鄭成功麾下擔任總兵。明朝末年，隨鄭成功從福建渡海來台，趕走荷蘭人後，鄭成功為厚植反清復明的力量，有意建設台灣做為根據地，特派李總兵巡視南台灣。

他抵達崁頂一帶，看到當地一片荒蕪，百姓生活窮困，就在崁頂、南州、東港等地，作全盤整體規畫，在港東村旁的東港溪築堤攔水，導流灌溉崁頂、南州、東港、大潭等地農田。

李府千歲可以說是「水利神」，水利興台，造福地方。林育先表示，他的父母長期都在水利單位服務，從小看著父親設計、監造水庫、攔砂壩、河堤、海堤等護岸工程，看著母親管理農田灌溉溝渠，深知水利的重要性。

「水利」就是興利除害，水資源開發與維護，提供好的水源，給人民使用，防洪、排澇，避免淹水、土石流，保護人民的生命財產安全，雖說「人定勝天」，但很多事情仍需要敬天敬地，水利工程更需要依當地的狀況與氣候變遷來因應，用非工程、國土規劃與預警機制等柔性方法，來降低災害的發生。