蔣經國小年夜與基層搏感情照曝！　國民黨：堅持走最愛台灣路線

▲蔣經國小年夜與基層搏感情舊照曝光。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（20）日表示，若提到最受人民景仰的中華民國總統，相信許多人的答案都是蔣經國總統。他對台灣的經濟起飛與民主奠基有重大貢獻，其親民的身影始終令人感念、在歷年民調中支持度居高不下。現在正處於春節連假，國民黨特別應景地分享故總統蔣經國先生於民國70年春節期間走訪基層的相關照片，和大家一起緬懷蔣經國總統親民愛民的胸襟。

國民黨文傳會副主委、黨史館主任林家興指出，這是蔣經國總統於民國70年2月3日，也是當年的臘月廿九小年夜走訪各地的珍貴照片，可看到蔣經國總統與搭乘莒光號火車返鄉的民眾拜年、造訪年貨市場觀察物價波動並熱情與基層民眾打招呼握手的相關畫面。蔣經國總統親自到第一線與民眾互動，親身體會基層民眾生活以了解民瘼，這才是作為總統應有的風範。

隔天，蔣經國總統發表民國70年除夕談話，指出「近年來國民生活獲得改善，大部分家庭都很有朝氣，但是社會上還一些較窮苦的民眾需要大家幫助，農民、漁民和工人們，一年到頭都非常辛勞，所以更要特別給他們關懷和照顧。目前政府施政雖然還有許多不周與需要改進之處，不過要向大家保證，政府一定以最大的誠意與熱心為大家服務，並求不斷改進，同時希望大家支持政府同心協力，使我們的大家庭更興旺，使大家的生活更改善、社會福利辦得更好，使人人都能過著安居樂業的生活，使我們的國家更富強。」可見蔣經國總統念茲在茲的始終是民眾的生活，為大家拚好日子，這也是國民黨始終不渝的使命，「為你拚好日子」。

國民黨朱立倫主席曾多次重申，「國民黨堅持走最愛台灣、最愛民眾的蔣經國路線」，蔣經國總統不僅用行動建設台灣、保衛台灣，並推動台灣民主化奠基，台灣今日各項基礎建設與民主發展都是在蔣經國時期紮下的深厚根基，人民始終感念，國民黨也始終追隨、實踐。蔣經國總統彎下腰走到第一線與民眾互動，親民愛民的風範不僅值得台灣民眾追憶，更是國民黨繼續效法、「為人民拚好日子」的堅持典範。

▲蔣經國小年夜與基層搏感情舊照曝光。（圖／國民黨提供）