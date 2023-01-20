侯友宜臉書突發文喊「準備好了」！　原來與新年這件事有關

▲侯友宜臉書發文準備好了，引外界聯想。（圖／侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（20）日突然在臉書刊出與副市長、正副秘書長新拍的形象照，並表示「我們準備好了！敬請期待！」至於究竟準備好、要期待什麼？十足吊人胃口。到了下午4時30分，終於公布結果，原來是偕市府一級主管拍攝的一支新春賀歲片，祝福大家新年快樂。

面對外界點名角逐2024總統大位，侯友宜今天下午1時突然在臉書刊出與劉和然、朱惕之、謝政達3位副市長，以及正副秘書長邱敬斌、張其強等人的形象照，並表示「我們準備好了！敬請期待！」引發外界聯想，網友們紛紛留言「選總統？」「要宣布了？」

據新北市府內部人士透露，這篇貼文是要為傍晚第二篇貼文預做暖身，提前吊人胃口。果然到了下午4時30分，終於公布結果，原來是一支新春賀歲片，強調「我們準備好了，永續營業中！」

侯友宜在第二篇貼文表示，歲月如梭，一轉眼，又將進入金兔年，明天就是除夕夜，特別以這支年味十足的影片向大家來拜年，就像是以客為尊的口碑餐廳，我們是講求團隊合作、士氣高昂、永不打烊、永續經營的市政廳！以民為天、為民服務是我們義無反顧的責任。在金兔即將報到的時刻，市府團隊齊心齊聲祝大家兔躍新程，兔吉利來！