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新北賀歲片出爐！侯友宜率市府團隊拜年　巧妙結合市政成績

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，新北市長侯友宜率市府一級機關首長拍攝賀歲影音，向市民朋友拜年，新北市按傳統於過年前夕發佈賀歲影音，每年主題推陳出新，今年首長們換上餐廳制服，讓人眼睛為之一亮，內容也巧妙結合新北市的市政成績，如公托突破120家、安坑輕軌、城市外交成果等，在拜年的同時，也和大家分享施政成果，加深市民朋友對新北市的城市光榮感。

▲新北賀歲片出爐！侯友宜率市府團隊拜年 巧妙結合市政成績。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜率市府團隊拜年，「兔吉利來」祝福大家安定與幸福。（圖／新北市政府提供，下同）

新北市政府今年的賀歲片特別移師至新北在地餐館拍攝，以「團隊」為概念開設一間永續餐館，由侯市長擔任店長，局處首長化身店員，各司其職，團結一心，為民服務。從招呼客人到製作拿手市政好菜，展現處處以民為尊，其中民政局長柯慶忠還特別小露一手音樂才華，以薩克斯風吹奏出新春節慶曲。市府團隊透過這支賀歲影片傳達出分工合作，積極專業的形象。

值得一提的是，片中出現多元多國族群朋友參與其中，展現出新北市「多元共融，團結共好」的國際大城市意象。另外府級首長制服都在左胸前別上聯合國SDGs永續發展目標徽章，象徵在侯友宜市長和局處首長的共同努力下，這是間永不打烊、永續經營的市政廳，未來持續秉持此精神為民服務。

▲新北賀歲片出爐！侯友宜率市府團隊拜年 巧妙結合市政成績。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜化身「永續餐廳店長」率市府團隊拍攝兔年賀歲片。

對於首長們，首次身著餐廳制服亮相，在旁側拍的攝影製作團隊還聯想起「咖啡王子1號店」，立刻引起現場一番熱議！新北市新聞局表示，今年賀歲片藉由永續經營的題材，傳達出市府團隊的堅定、團結與向心力，在嶄新兔年，定將全力以赴建設新北市，為市民朋友打造充滿希望的家園。

另外，影片也結合市府今年掀起民眾瘋搶的「兔吉利來」春聯，台語諧音「兔（鏟）錢進來」，有著財運亨通、錢兔似錦的祝福。在影片尾聲，侯友宜市長率全體局處首長向市民朋友齊聲拜年，一句「新年快樂、兔吉利來」，市府團隊將在嶄新一年繼續打拚，祝福大家安定與幸福！

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