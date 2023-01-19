▲「新北第一櫻」坪林綻放，宣告粉嫩櫻花浪漫登場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春寒料峭，時序步入春季，萬眾期待新北市的櫻花季也即將到來，坪林區因地勢較高，氣溫較低，因此櫻花會比其他地方早開，其中大林里總有一株櫻花搶先綻放，為新北賞櫻揭開序幕；欲掌握各區花況可上《賞花快報》臉書粉專搜尋。

景觀處長林俊德表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，除了新北市市樹「臺灣山櫻」，也包含河津櫻、富士櫻和吉野櫻等多種櫻花，從1月中旬延續到3月下旬接連綻放，每年總是吸引大量遊客前來賞櫻。

▲坪林新店戒治所門口的山櫻花搶先綻放。

其中，位於坪林區的法務部矯正署新店戒治所門口的山櫻花，已連續多年皆率先綻放，具有指標性意義，從12月起觀察到的花苞，到目前全株已有5成左右的櫻花陸續綻放。

林俊德說，若想欣賞「新北第一櫻」的「櫻」姿，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，就能夠發現櫻花的身影，預估於1月中下旬就可能全株盛開！

景觀處提醒賞櫻民眾，若不想外出人擠人，可以在臉書搜尋《賞花快報》粉專點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，在家裡「線上賞櫻」，分享與交流新北市各櫻花資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家。

▲預估於1月中下旬就可能全株盛開。