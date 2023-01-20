狂風吹倒大樹！14歲姊為救2么弟　捨命一推慘遭砸死

#kuantan Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun meninggal dunia akibat dihempap pokok besar dalam kejadian angin kencang di, Kampung Balok Baru, petang tadi.https://t.co/OLxhEkODDL — Harian Metro (@hmetromy) January 19, 2023

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一個公園內的兒童遊樂場19日晚間發生大樹倒塌意外，一名年僅14歲的少女為了救另外2名弟弟，就這樣被倒下的大樹砸中。附近民眾雖即刻將她送往醫院治療，但經搶救後仍不治身亡。

根據《東方日報》報導，馬來西亞當地一個住宅區內的兒童遊樂場19日颳起狂風，導致園區內的其中一棵大樹在同天晚間6時多被連根拔起。一名14歲少女當時正和2名弟弟一起在兒童遊樂場玩耍，沒想到突然看到大樹應聲倒塌，眼看在場的弟弟就要被砸中，她當場用力將2名弟弟推開。

少女雖成功救了2名弟弟的性命，自己卻因為不及閃躲，直接被倒下的大樹給擊中，傷勢嚴重。消防當局接獲通報後，隨即派出7名隊員前往事故位置。抵達現場後，發現少女仍被大樹壓倒，且失去意識，因此立刻使用私人轎車將她送往醫院急救，但最終仍不治身亡。

除了少女身亡外，倒塌大樹還壓毀了4輛轎車與附近電纜。少女的屍體將被送往醫院進行解剖，釐清確切死因。