和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

▲ 烏迪特攻擊孫女後畏罪潛逃，被發現時已經死亡多天。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起離譜事件，一名和尚陳屍森林，曝屍野外7天才被發現，竟是因難拋俗世情感，愛上自己的孫女，發現孫女交男友後不堪嫉妒情緒，持鐵鎚將孫女打成重傷，畏罪潛逃後輕生身亡。

綜合Thaiger等泰媒報導，披汶芒沙漢縣（Phibun Mangsahan）警方8日獲報前往烏汶叻差他尼（Ubon Ratchathani）一間寺廟，發現一名17歲少女遭人攻擊，傷勢嚴重滿身是血，趕緊送往附近醫院治療。

警方在現場發現56歲僧侶烏迪特（Phra Uthit）留下的信，他在信中坦承，自己愛上這名少女，也就是他的孫女，並對孫女最近和一名男性過從甚密感到不滿，「我支付妳一切費用，學費、牙醫費用、首飾和所有妳想要的東西。我連碰妳的機會都沒有，妳忽視我為妳做的一切」，疑似出於嫉妒憤而攻擊。

烏迪特將孫女打成重傷後逃離現場，被控謀殺未遂。警方發出逮捕令，廟中的監視器也拍下他騎機車逃跑的畫面。

幾天後有民眾報案，稱在一所學校足球場附近森林中發現一具屍體，警方趕抵後馬上聞到一股難聞的氣味，隨後找到烏迪特的遺體，估計他死後曝屍森林已有7天，據信是因畏罪不安及警方追捕壓力選擇輕生。

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