　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

▲▼ 泰國一名和尚輕生身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 烏迪特攻擊孫女後畏罪潛逃，被發現時已經死亡多天。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起離譜事件，一名和尚陳屍森林，曝屍野外7天才被發現，竟是因難拋俗世情感，愛上自己的孫女，發現孫女交男友後不堪嫉妒情緒，持鐵鎚將孫女打成重傷，畏罪潛逃後輕生身亡。

綜合Thaiger等泰媒報導，披汶芒沙漢縣（Phibun Mangsahan）警方8日獲報前往烏汶叻差他尼（Ubon Ratchathani）一間寺廟，發現一名17歲少女遭人攻擊，傷勢嚴重滿身是血，趕緊送往附近醫院治療。

警方在現場發現56歲僧侶烏迪特（Phra Uthit）留下的信，他在信中坦承，自己愛上這名少女，也就是他的孫女，並對孫女最近和一名男性過從甚密感到不滿，「我支付妳一切費用，學費、牙醫費用、首飾和所有妳想要的東西。我連碰妳的機會都沒有，妳忽視我為妳做的一切」，疑似出於嫉妒憤而攻擊。

烏迪特將孫女打成重傷後逃離現場，被控謀殺未遂。警方發出逮捕令，廟中的監視器也拍下他騎機車逃跑的畫面。

幾天後有民眾報案，稱在一所學校足球場附近森林中發現一具屍體，警方趕抵後馬上聞到一股難聞的氣味，隨後找到烏迪特的遺體，估計他死後曝屍森林已有7天，據信是因畏罪不安及警方追捕壓力選擇輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了！　燒到剩輪胎
快訊／北富銀搶下Costco聯名卡！　2／1正式上市
大掃除關鍵位置曝！　命理師：這地方沒掃乾淨「衰整年」
徐乃麟尾牙豪發6位數紅包！　台下員工全嗨了
頂新1.7億罰金「一次繳清」！魏應充免入獄...可回家過年
恐怖對話！女求職被「議價買斷」　嫌喊：拆完就處理掉
快訊／台74線嚴重車禍！　全線封閉傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

「這魚太大了！」　84公斤壯男出海被「神秘巨怪」拖下船瞬間消失

阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

雞腳竟藏奪命武器！印度2男圍觀鬥雞　下秒慘被「無影腳」殺死

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他「重刑20年」：竟冷血逃回家

情侶騎車「交纏熱吻」　妹子一路緊夾超忘我！穿梭車陣驚險片曝光

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

和尚不倫戀上孫女！妒火狂燒「鐵鎚打成重傷」　畏罪輕生曝屍7天

「這魚太大了！」　84公斤壯男出海被「神秘巨怪」拖下船瞬間消失

阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

雞腳竟藏奪命武器！印度2男圍觀鬥雞　下秒慘被「無影腳」殺死

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他「重刑20年」：竟冷血逃回家

情侶騎車「交纏熱吻」　妹子一路緊夾超忘我！穿梭車陣驚險片曝光

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

全台僅4個！嬌蘭茉莉攜手馬諦斯創造幸福感、Diptyque限量杜桑重現童年景緻

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

說好回娘家吃年夜飯！老公突反悔「帶小孩去婆家」　一票卻挺男方

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

楊貴媚錄影驚爆意外！　被機器割傷「當場濺血」急送醫

水上巨燈在楊梅！「2023桃園燈會」2／1登場　聲光秀走入魔幻世界

台南安南區爆炸原因曝　南消查出熱風烤箱加熱金屬工件引爆

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

快訊／北富銀搶下Costco卡！　聯名卡2／1正式上市

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他20年刑

妹子騎車伸腳急煞　慘摔公車輪下輾斃

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

紐西蘭總理宣布請辭　任期剩不到一個月

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

26歲妹子酒駕衝撞民宅大爆炸賠4億

教室被世界最毒蛇咬傷　17歲女30分鐘內死亡

聯準會官員放鷹　美股大跌613點

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

他買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」

更多熱門

相關新聞

擺脫逃稅指控　菲和平獎得主：正義獲勝

擺脫逃稅指控　菲和平獎得主：正義獲勝

曾獲諾貝爾和平獎的拉普勒（Rappler）執行長瑞薩（Maria Ressa）是菲律賓政府的眼中釘，她2018年被前政府指控逃漏稅。歷經4年多，今（18）日獲法官裁定逃稅指控不成立，讓她忍不住在走出法院後表示，「今天，正義獲勝了。」

淫師「課後輔導」女學生！誤發性愛片

淫師「課後輔導」女學生！誤發性愛片

黑色行李箱驚藏男屍！他遭「切7段」棄路邊

黑色行李箱驚藏男屍！他遭「切7段」棄路邊

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震

泰油輪載4.5萬升燃料爆炸　威力像引爆水雷

泰油輪載4.5萬升燃料爆炸　威力像引爆水雷

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

最美禮生真的脫光了！

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面