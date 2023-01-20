兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」狠剪　老師慘成圓禿

▲印尼一名父親因不滿校方替兒子剃頭，氣得闖入校園剪掉老師的頭髮。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼哥倫打洛省（Gorontalo）一所州立學校最近因髮禁問題鬧出了事。一名家長因不滿兒子髮型不符校方規定被剃頭，氣得闖入校園，當眾在課堂上剪掉老師的頭髮，以示報復，引發輿論熱議。

綜合外媒報導，事件中的小男孩因多次被校方警告頭髮太長，但家長卻一直沒有帶兒子去剪頭髮，於是27歲的老師烏蘭（Ulan Hadji）19日便將小男孩叫來，替他把頭髮剃短。

不料小男孩回家後，家長看到兒子的新髮型卻生氣不已，氣呼呼地跑到學校與老師當面對質。氣憤之中，小男孩的爸爸順手撿起一把剪刀，一下就剪掉了烏蘭老師頭頂上的頭髮，並逼迫烏蘭向家長道歉。

從網上照片可見，烏蘭的頭頂事後出現了一個深可見頭皮的圓禿，吸引不少網友熱議。他們都對老師在校受家長羞辱一事感到難過，並表示理應致歉的應該是學生家長，而不是老師。

印尼青年和體育教育辦公室基礎教育發展負責人阿里揚頓（Ariyanton Tahiju）指出，他們已和學生家長取得聯繫，告知他們教師為學生剪髮只是在教育及維持學校紀律和秩序，而家長們的行為帶有侮辱性的行為早已逾矩，甚至還貶低了老師的尊嚴，該名教師可對此採取法律行動。