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社會 社會焦點 保障人權

受刑人過年靠「會客菜」打牙祭　3種菜絕不能同時送

▲▼ 會客菜。（圖／記者黃宥寧攝）

▲會客菜眉角超多，一不小心恐怕會被退貨。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

鋃鐺入獄受刑人無法與家人圍爐也失去吃大餐的選擇，而看守所三餐通常較清淡，因此能吃上一口色香味俱全的「會客菜」也成了受刑人小確幸。對此，販售會客菜業者接受《東森新媒體ETtoday》訪問，分享會客菜眉角以及料理時得嚴守監所規定，同時更透露受刑人都想順利拚交保，因此有「3樣菜」絕不能同時一起送，否則受刑人打開恐怕會笑不出來。

據了解，收容人1個月伙食公家預算為2000元，一餐約20幾塊左右，早餐以清粥、饅頭類為主；午餐及晚餐皆有3菜1湯，沒有大菜而料理方式也採清淡路線，若想吃的豐盛些，僅能靠親友送的「會客菜」打牙祭。

▼台北看守所收容人菜單。（圖／翻攝自台北看守所網站）

▲▼ 台北看守所菜單。（圖／翻攝自台北看守所網站）

台北看守所外販售30多年會客菜陳姓業者接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，會客菜是不能隨心所欲料理，例如肉類得切塊不得有刺帶骨頭、海鮮類不能帶殼，避免挾帶違禁品，更擔心骨頭會成為受刑人自傷或傷人工具，而條狀根莖類蔬菜都會切碎，生食也不得帶入。

▼記者購買炸無刺魚及蝦仁炒蛋會客菜，業者也表示為減輕重量並不會以盒裝，2樣菜為300元重量0.9公斤。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 會客菜。（圖／記者黃宥寧攝）

業者說，每次寄菜上限為2公斤，為了可以多裝點食物，通常都不會用盒子裝，會拿白色塑膠袋裝，且袋子不打結一律打開讓管理員方便檢驗。

▲▼ 會客菜。（圖／記者黃宥寧攝）

▲會客菜規則多，食材通常都會去骨、去殼不帶刺。（圖／記者黃宥寧攝）

陳姓業者最後也說，除了得嚴守監所規定，「香腸、雞、鴨」則不能同時購買，因為諧音為「延長羈押」，有時候「新客人」不懂，他們也會半開玩笑提醒說「這樣一起買，交保會不順喔」。

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