12生肖「一年旅遊運」公開！屬蛇易有新戀情　3種人注意交通安全

▲隨著疫情解封，許多民眾紛紛出國放風。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著疫情解封，許多民眾紛紛出國放風，不過出外旅遊，仍有不少事要特別注意。對此，命理專欄《旺好運》就分享今年12生肖的旅遊運勢與注意事項，幫你帶來好運氣！

生肖鼠

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社交應酬生活多，旅遊不宜參與野外探險、意外風險高的戶外活動。

生肖牛

出遊需注意當地的治安、天氣變化，與提防水土不服的情況。

生肖虎

出門時需多注意錢包、手機、卡片等財物，以免掉落遺失。

▲屬生肖虎的民眾要小心錢包丟失。（圖／記者劉維榛攝）

生肖兔

小心外出的交通安全、突發意外，出遊散心可多往大自然接觸。

生肖龍

出門時多注意交通安全，很適合開拓海外市場或外地置業。

生肖蛇

多外出走動，單身者有機會遇上新戀情，有伴侶者可降低爭執的情況。

生肖馬

外出旅遊用錢時需仔細考慮，以免信用卡刷爆、花錢買了用不到的東西等問題。

▲屬生肖馬的民眾外出旅遊時，消費前要再多加考慮。（示意圖／取自unsplash）

生肖羊

旅遊時想挑戰極限運動或參加水上活動時需要特別小心。

生肖猴

出遊時多注意飲食及體重管理，以免玩得太開心身材走樣。

生肖雞

宜多岀門走動，可多爭取出差、海外發展等到工作環境的機會。

生肖狗

有外出、聚會或應酬時，應小心飲食，多注意變胖、腸胃問題。

生肖豬

外出時不論是行走路人，還是汽機車駕駛，都要小心交通安全。