除夕拜地基主「方向、時間要搞對」！3大要點一次看　做錯恐招厄運

▲重大節日像是中元、除夕，都會拜地基主。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

再過幾天就是除夕，不少台灣人在除夕當天都有祭祖的習慣，同時也會祭拜「地基主」。對此，命理師謝沅瑾表示，民間信仰認為，如果地基主作祟，家內就會不平安，連帶影響家族運勢的發展，因此家家戶戶都會祭拜地基主，至於應該怎麼拜？則必須遵守以下3大要點。

拜地基主的範圍、方向。

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謝沅瑾指出，由於地基主是房子上面曾經住過的歷代的住民，因此祭拜的範圍以房子範圍內為主，「一般多在廚房擺一張小桌子，朝屋後方向祭拜，如果空間不夠，也可以把流理台當供桌，朝流理台方向祭拜即可。」

▲專家表示，拜地基主一般多在廚房擺一張小桌子，朝屋後方向祭拜。（示意圖／ETtoday資料照）

祭拜的供品。

謝沅瑾表示，拜拜的供品以日常家裡的飯菜即可，比較豐盛的就準備6道菜碗、1鍋飯、3杯酒、2副碗筷及紙錢；簡單一點的，可以準備一個雞腿便當，加上3杯酒、2副碗筷跟紙錢，「原則上就是有飯、有菜、有肉、有湯跟酒就可以了。」

祭拜的時間。

謝沅瑾提醒，時間一般來說選擇下午2點以後，晚上7點以前即可。

▲謝沅瑾分享除夕拜地基主要點。（圖／翻攝自Facebook／謝沅瑾命理／民俗文化研究中心）

謝沅瑾說明，地基主在民間信仰上是一個十分特別的神祇，一般民宅在動土、入厝的時候都會祭拜地基主，重大節日像是中元、除夕也會祭拜地基主，有些比較講究的地區，甚至每個月的初一、十五都會祭拜地基主。

他解釋，地基主原本是古代對於地基的崇拜，在傳統的信仰中認為萬物都有神靈，像是門有門神、灶有灶神、井有井神等，對於地基的崇拜，後來慢慢轉變為對歷代住於這片土地之上的人的祭祀，「換句話說，地基主就是住在這個房子裡，更精確的說是蓋房子的這塊地上的歷代住民。因此，傳統上地基主是沒有神像的，高矮胖瘦、男女老少都有。」