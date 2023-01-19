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12生肖「超幸運吉月」大公開！3種人好事來了　連旺5個月

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲艾菲爾公布12生肖上半年最好運月份。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

揮別烏雲罩頂的2022，盼著新的一年能迎來超強運勢。塔羅牌老師艾菲爾表示，人有旦夕禍福、月有陰晴圓缺，運勢低時低調行事默默耕耘、好運來要抓緊機會趁勢高飛，他也公布12生肖今年上半年能獲得「錦鯉加持」的幸運吉月，快來看看有哪些好事要發生。

12生肖2023年上半年幸運月：

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生肖鼠：農曆二、三、四月

今年適逢紅鸞星加持，想要脫單、結婚一定要把握。思想偏保守的你總是害怕主動，但若不想錯過心動的人，主動出擊成功率高達85%，所以別太害羞了。過完元宵節後就能大刀闊斧在事業衝刺上，雖然會有些破財支出，但有捨就有得，連著上半年的三個吉星，有機會為整年的發展紮下穩固根基。

生肖牛：農曆一、四、五月

一開年就喜事連連！無論在事業、愛情、財運都充滿生機，生活充斥各種好機會，就等你去實踐。農曆四、五月是你上半年的收穫期，過去的善言善舉都將在這時結出喜悅的果實，可能是健康康復、職場升遷、業績翻紅或是債務壓力解除等，你要做的只有「說好話、做好事、心存善念」。

生肖虎：農曆二～五、六月

過完元宵後，你能在前輩與貴人提攜下，獲得新的工作機會，有任何技能檢定、考試都可以去參加。既有的工作若能堅持，也能得到貴人提拔而晉升更高職位，薪資上漲、坐收名利。上半年有很大機會在工作財運、名聲迎來好消息，這種突如其來的天降好運，整個人都眉開眼笑起來了。

生肖兔：農曆五、六月

今年適逢本命年，但別怕，農曆開年後只需要一點時間蟄伏，休假時多安排看山看海的行程，一切壓力都能雲淡風輕；到了農曆五、六月氣溫變高，就有機會一掃陰霾。前段時間有不少懸而未決或進展緩慢的事，都能趁這兩吉月進行，終得貴人相助，享有順利好運，可在年中搶得大筆訂單、賺進八方錢財，也順道帶旺身邊夥伴。

▲新手登玉山行前準備分享。（圖／記者于佳云攝）

▲屬兔者可以趁著休假爬山看海，需要一點時間把壓力拋開，為未來做準備。（示意圖／本報資料照）

生肖龍：農曆四、五月

可能一開年的起手式並不佳、滿手爛牌，初期要謹記不道人長短、盡人事不逞強，吃素清心、知福惜福、與人為善。只要把開年的前三個月過好，耐心等待接下來的四、五月的情勢反轉，就很有機會在這兩吉運月中，收穫張燈結綵的大好喜事，財祿豐厚丶貴客臨門。

生肖蛇：農曆三、五月

入夏前未婚的人將有姻緣之喜，單身者也有正緣降臨，不管有伴或單身，本月都是有情人終成眷屬的喜氣月。而農曆五月特別有偏財降臨，走在路上都能撿到錢，這樣的好運可多參加抽獎、買彩券試試手氣，有機會獲得自己夢寐以求的禮物。

生肖馬：農曆一月～四月、六月

「相信得幸運、深信得幸福」你就是這麼好運！或許是習慣壓抑，又或者是真的舒展不起來的時間過久了，都快忘記上次讓自己開心的事是什麼了。上半年六個月，就有五個月是吉月，財祿安定、貴人雲集、百事順心。若上半年遇到好事不要藏，必須多分享讓喜氣從你開始蔓延出去，身邊的人也為你開心。

生肖羊：農曆一～三月、五月

上半年在職場中有新機會，適合轉職、簽新合約，這幾個月的異動能讓你的事業節節高升。家運有穩定中求發展的趨勢，手邊有錢也懂得如何運用，不會大手大腳的花錢。另外，過去曾跟你借錢的人在這幾個月會將錢還給你。有考試機會就去報名，用心準備會有好消息。

▲▼上班族。（圖／記者潘姿吟攝）

▲生肖羊上半年的異動能讓你的事業節節高升。（示意圖／記者潘姿吟攝）

生肖猴：農曆二～四月、六月

過了元宵節後，身邊出現貴人，想要利用錢滾錢可多請教，距離第一桶金的目標不遠了。有貴人帶財不管做什麼都會很順利，不會遇到任何障礙，即使有困難也能在貴人相助下迎刃而解。這樣的好運能一直延續到農曆四月，事業上大有良機降臨，不管創業、轉職、升職加薪都有可能，務必好好把握，能為下半年奠定好運。

生肖雞：農曆一月、三～五月

要求好運必須先懂得付出，一旦明白了「所有的善果，都是平時種下的善因所生」這簡單卻總是被誤解的道理，就能真正的趨吉避凶。今年雖是太歲正沖，但年初這幾個月運勢還是不錯的，有機會在上半年了結的事就不要拖到下半年，雖然不容易，但不逼自己趁著上半年的吉運月做了斷，就怕到下半年想斷卻斷不了。

生肖狗：農曆一、二、四、五月

這幾個吉運月讓你喜事連連，愛情、事業及財運都是生機滿滿，各種好機會等著你。農曆四、五月是收穫期，不管是工作升遷、業績翻紅或解除債務壓力，都大有斬獲。若有考試機會也請去試試，說不定未來幾年內的發展都在此時一舉定下。

生肖豬：農曆一～三、五、六月

只能說上半年的好運都被你奪走了！要財得財、要桃花得桃花，「六合慶開年丶三和隨後至，喜氣臨滿門丶福星高掛天丶財源滾滾進」，就是你接連數個好運吉月的寫照。事業、愛情、財運都是一帆風順好運到。夏末秋初將達到巔峰，整個人滿面春風，遇到運勢低谷就蟄伏修身，遇到好運就助人為樂，綿延自己的福氣為未來打下基底。

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