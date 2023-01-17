要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　正緣到桃花一路狂炸

▲有4生肖農曆年前後異性緣旺翻，愛情準備來敲門。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

過年總是被三姑六婆們關切「有沒有對象」一股龐大壓力襲來，別怕！塔羅牌老師艾菲爾點名，在農曆新年前後有4個生肖男女「異性緣超旺」，開年就迎來桃花大開。可以揮別過去糾纏已久的爛桃花或是不順心的舊愛，以最好的樣貌喜獲浪漫邂逅，幸運的你上榜了嗎？

農曆新年前後異性緣旺到爆生肖Top4：

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第4名：生肖羊

屬羊者過年前後有機會揮別過去戀情的不順，少了煩心事整個人神清氣爽、容光煥發特別吸引人，在職場、朋友聚會或是外出遊玩一股耀眼光芒將會收割不少異性的心。趁這波無法抵擋的桃花好運，在春節期間多安排走春活動，換個有別以往的穿著打扮，吸引你的命定良緣快出現，這段時間也能大方和不同異性交流。

至於有伴者，這段時間也是商談結婚事宜的好時機，兩人在年後就能步上紅毯。天然的紫水晶開智慧，讓你找到通往幸福的方向。

第3名：生肖猴

新年前後屬猴者正逢桃花盛開的巔峰時期！身邊會出現不少優質的正緣桃花，先前糾纏甚久的爛桃花會逐漸離你遠去。單身的你，建議在春節期間多發祝福訊息給很久不見的異性，若有到河邊、溪邊可手折粉色或紅色紙船流放水中，如此一來大有機會遇到適合你的那個人，談場期待已久的戀愛。

「死會者」與另一半的感情則會越來越緊密、互相珍惜，感情濃得化不開，也許在立春2/4後有意想不到的好消息。月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺、人品大爆發。

▲好運上榜的你，可多參加聚會或是活動認識更多異性。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：生肖牛

過年前後屬牛者命中注定的正緣即將降臨，也許是以前職場上的舊識、學生時期要好的同學，你們很有可能從朋友發展成戀人，而出差或外地遊玩時也能喜獲浪漫邂逅，建議春節期間可到花店走一圈，買束喜歡且有香味的花束，放在臥室床頭邊或化妝台邊催旺桃花。

有伴者則可帶著另一半多出遊，享受赤腳踩在草地、沙灘上的感覺，將使倆人關係更加融洽，誰也離不開對方，且更加認定彼此就是生命中的唯一。天然的白月光是旅人之石，守護你的愛情、健康與平安。

第1名：生肖豬

屬豬者新年前後桃花運勢銳不可擋，其中以別人為你介紹的桃花最能打中你的心，因此有聚會邀約或是長輩介紹的場合千萬別抗拒，不妨敞開心房一試。可以趁著月圓之時，將你期望遇到的對象條件列在紙條上並許下心願，讓月光帶著你堅定無比的信心，可以找到理想愛情。

有伴的人若有機會收到立春後寫有你名字的喜帖，記得收藏起來匯聚喜氣，說不定在農曆年後就能帶對象回家見父母、論及婚嫁。天賜良緣幸福掌握在你手中，佩戴月老紅繩讓月老公公為你做主。