想當大掃除躺平族？家事達人點名一種人不用掃了

▲新年打掃除讓人累到想放棄？家事達人點名一種人真的不掃也沒關係！（圖／pakutaso）

記者林璟倩／採訪報導

想到新年大掃除就覺得頭痛，常常拖到最後一天才卯起來刷刷洗洗，沒趕上垃圾車還得把垃圾藏起來，搞得大家快樂過年，就你還全身痠痛，唯有吃年夜飯領紅包買彩券撫慰一下疲勞的心情。今年連家事達人也看不下去，告訴大家：別忙了，來不及掃直接躺平就對了，以後有空再說吧！

家事達人陳映如指出：如果過年期間你家沒有親戚朋友會來拜訪，而你又已早早安排好要出遊、返鄉，那何必拘泥於「過年」這個形式，讓自己忙得要死？不如直接Let it go當個快樂的大掃除躺平族，全心全意享受難得的假期。

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▲若仍想做新年掃除最後掙扎，可快速把握動線乾淨明亮以及平時最在意的重點加強打掃就好。（圖／Pixabay）

如果你還想做最後的掙扎，陳映如也教了幾招方便懶人速效清潔關鍵，教大家偷吃步！

•針對動線快速掃除

可以想一下客人來訪的動線，以別人視線所及的地方優先整理，例如玄關鞋子收好、客廳較大面積的桌面要收拾乾淨，可以準備幾個大紙袋收東西，以快速淨空桌面，保持「看起來」清爽明亮乾淨為主。至於冰箱和或是這種不太會被看到的地方，就先Let it go省點力吧。

•把握「亮」小技巧

日本有研究在居家整理方面，視覺感官的「亮」，會讓人覺得乾淨，例如用酒精噴在濕紙巾上擦亮水龍頭、門把等五金物件，也把燈泡換亮一點，整個居家空間看起來就會煥然一新。

•針對家中最困擾的地方做努力

一年掃一次，想想看什麼是最困擾你的，例如你或家人有過敏問題，那就針對床單、枕頭或窗簾等，容易沾附灰塵過敏原的地方好好打掃；或是家中灰塵或廁所異味…針對平常自己看不過去的地方重點清潔即可當作完成年度重點打掃。