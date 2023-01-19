日本發生「光肩星天牛疫情」　防檢局增列疫區杜絕蟲害

▲農委會防檢局今日公告，日本為光肩星天牛疫區國家。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會防檢局今（19）日指出，日本發生光肩星天牛疫情，今日公告修正輸入檢疫條件，增列日本為疫區，禁止槭屬、蘋果屬、梨屬、薔薇屬及李屬等直徑超過3公分的寄主植株及枝條自日本輸入，並於邊境採行加強檢疫措施，同時於輸入港口或貨運站啟動偵察作業，以防杜該害蟲傳入危害。

防檢局表示，昨（18日）接獲日本台灣交流協會台北事務所通知，日本陸續於兵庫縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、埼玉縣、千葉縣、富山縣、愛知縣及山口縣等9縣有捕獲光肩星天牛紀錄，日方已修正該國疫情狀態為「存在（Present）：未廣泛分佈且於官方防治下」。而我國為光肩星天牛非疫區，該蟲列屬現行檢疫規定禁止輸入之檢疫有害生物。

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防檢局說明，依據我國輸入植物檢疫規定，日本產槭屬、蘋果屬、梨屬、薔薇屬及李屬等直徑超過3公分的寄主植株及枝條，禁止輸入；至寄主類原木，須於輸出前進行檢疫處理及由日本植物檢疫單位於日本植物檢疫證明書加註說明；其他非寄主原木、薪材、樹根、樹皮及未加工之木料及材製品，應檢附日本植物檢疫證明書並註明樹種名稱及產地，方可輸入。

防檢局說，該蟲屬鞘翅目天牛科，為國際間之重要有害生物，一年發生1代或二年1代，幼蟲鑽蛀為害多種闊葉樹種，成蟲咬食樹葉、樹皮和木質部，造成木材品質下降，林木壽命縮短，甚至死亡。

防檢局呼籲民眾切勿擅自輸入活植物或植物產品，如有發現疑似該害蟲，請至防檢局植物疫情通報系統通報，共同維護臺灣農林作物生長及生產環境安全。