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女大生全裸墜樓　手機錄下她最後哭喊！男同學爆認了「推人下去」

▲▼仁荷大學女大生遭性侵後墜樓，現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

▲ 女大生墜樓現場可發現血跡殘留。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓仁荷大學7月發生女大生全裸倒臥校園的命案，竟是遭大一男同學企圖性侵後墜樓身亡。金姓男大生雖坦承企圖性侵，但持續否認將死者推下樓，16日卻傳出他在調查過程中一度脫口承認，試圖性侵過程中曾「推她的身體」，他手機中一段約30分鐘的影片更完整錄下案發過程中一連串令人毛骨悚然的聲音。

根據《韓聯社》，司法人士透露，目前依準性侵殺人罪嫌被羈押的20歲金男最初曾向警方供稱，「試圖性侵時推了她（靠在窗戶）的身體」，但後來接受檢方調查時改變說詞，聲稱「雖然依稀有印象，但無法清楚回想起她墜樓的狀況」，醒來時發現自己人已在住處。

曾陪同檢方到現場調查的法醫學者李正彬（音譯）向《韓聯社》證實，警方調查紀錄中確實有嫌犯承認推了死者的內容，認為金男這番證詞實際上就代表他抬起死者腿部，將她從窗戶推下，否則當時醉到不省人事、全身無力的死者根本不可能從距離地板1.6公尺高的窗戶墜落，且死者上腹部有長時間被窗框擠壓的痕跡，手上也沒有殘留建築外牆塗料酸化產生的物質。

此外，在案發現場發現的金男手機還存有一段記錄他企圖性侵到死者墜樓後的29分鐘影片，由於鏡頭朝地板擺放，僅有聲音，沒有畫面，可聽見死者在影片剛開始的反抗聲，經過約20分鐘傳出一陣哭喊，接著一聲巨大的「砰」墜落聲伴隨金男一句髒話，過沒多久影片就結束。

綜合韓媒報導，金男7月15日凌晨在仁荷大學一棟5層樓建築物企圖性侵喝醉的20多歲女性死者，在死者從2樓到3樓間走廊窗戶墜落後，將她的衣服丟棄其他地點並逃回住處。死者墜樓後倒臥建築外，不斷流血約一小時後才被路人發現，送醫搶救3小時後宣告不治。

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