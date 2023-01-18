快訊／台南佳里大樓驚傳墜樓　女子酒後4樓掉落遮雨棚...緊急送醫

▲▼44歲周姓女子傍晚從台南市佳里區安南路1處公寓大樓租處4樓墜樓，幸好掉在下方遮雨棚，消防人員到場搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區安南路1處公寓大樓，18日傍晚5時34分許，傳出有人墜樓事件，台南市消防局據報，出動佳里分隊人車前往救援，消防人員到場發現1名44歲周姓女子疑從公寓大樓4樓墜樓，幸好人墜落在大樓下方遮雨棚上，否則後果不堪設想，因周女疑有飲酒，經消防人員搶救下樓脫困，由救護人員以救護車送醫就治，墜樓原因不明，全案由警方調查了解中。