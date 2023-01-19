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海上保安廳「越後號」觸礁擱淺　日本10天內發生2度觸礁

記者林彥臣／綜合報導

新潟縣海上保安廳所屬巡邏艇「越後號」（えちご PLH-08）在新潟縣柏崎市外海的淺水海域中擱淺，33名船員無人受傷，但該船已被水淹沒，日本海上保安廳決定派出三艘巡邏艇前往現場，待準備工作完成後，將立即展開救援活動，並移動船體。而這也是日本在10天內2度發生觸礁，10日才發生「村雨型」（むらさめ型）護衛艦「電號（いなづま，DD-105）」在山口縣周大島町衝神室島外海觸礁擱淺。

根據NHK報導，18日清晨6時30分左右，在新潟縣柏崎市石屋花近海航行的巡邏艇越後號船員聯繫日本海上保安廳稱，該船在淺水中擱淺離岸。

據新潟海岸警衛隊辦公室稱，33名船員沒有受傷，但船上漂浮著大量油汙。

▲▼海上保安廳巡邏艇「越後號」（えちご PLH-08）。（圖／翻攝自twitter／海上保安廳）

▲海上保安廳巡邏艇「越後號」（えちご PLH-08）。（圖／翻攝自twitter／海上保安廳）

日本海岸警衛隊計劃派出三艘巡邏艇、兩艘巡邏艇和一艘巡邏艇，前往現場營救船員並移動船體。

此外，救援人員將檢查船體的損壞情況。截至18日上午11時00分，越後號巡邏艇仍然擱淺，船員也待在船上。

據日本海岸警衛隊稱，擱淺地點位於柏崎市「椎屋花燈塔」西北約 1.1 公里處的淺水中。

當時天氣多雨，西南風約11米，日本海上保安廳正在詳細調查情況。

新潟海上保安廳廳長小野佑介發表評論說，「非常抱歉。我們將及時調查原因並徹底防止再次發生。」

越後號屬於津輕級（つがる型）巡視船，為日本海上保安廳第一款量產的「大型直昇機巡視船」，總共有9艘，標準排水量3200噸，滿載排水量達到4050噸，能夠自力維持長程海上巡邏的燃料與物資，最大航速23節，16節時續航力達6000海浬，於1990年開始服役。

津輕級艦武裝為一門Oerlikon 35mm/L90機砲與一門JM-61型20mm六管火神機砲，並可搭載一架Bell 212或S-76C直昇機，首艦在1979年服役時，是亞洲火力最強的海上警察艦艇。

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