男子沒關車門「百萬彩票飛了」　竊賊手機截圖成破案關鍵

▲ 男子中百萬彩票，沒關車門被偷了 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名崔姓男子順手花30元人民幣買一張彩票，沒想到中了百萬元大獎，換算折合約450萬台幣。沒想到開心不到半天時間，他跑去報警，因為彩票被偷了。

陸媒《網易》報導指出，這名崔姓男子日前到杭州旅遊，途中隨意買一張30元（單位：人民幣，同下）的彩票，換算不到150元台幣。事後他中了價值100萬元的的獎金，就在同一天，竟然跑去派出所報警。

遊客崔先生告訴警方，「我車沒鎖，錢包被偷了，裡面有幾千塊錢，還有一張中了100萬的彩票！」

報導稱，翠苑派出所立即會同刑偵大隊同步開展偵查，甚至找來監視器作戰隊員一起抓賊，很快明確認嫌犯罪疑人身份，已經乘車前往安徽六安，逃離杭州，但不到一天時間就落網了。

▲警方鎖定竊賊身影。（圖／翻攝 網易）

警方說，「崔先生停車的地方有一人鬼鬼祟祟，趁機拉開車門，盜取錢包內的現金，並順帶把夾在現金中的百萬彩票一起偷走。」

審查時，犯罪嫌疑人王某說，常常趁深夜隨機找尋目標，採取「拉車門」方式盜竊車內財物。當警察詢問彩票下落，王某只承認盜取車內現金，並未發現彩票，最後被警方識破手機裡彩票對獎截圖。

事後，失主崔姓男子十分感謝，原以為和大獎擦身而過，一天之內又通通失而復得。至於竊賊王某因為前科累累，已經送刑事偵辦，這個春節恐怕在牢獄裡度過。

▼ 竊賊手機彩票截圖成為最後破案關鍵。（圖／翻攝 網易）