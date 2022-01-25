快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐！　千萬幸運兒是你嗎

社群中心／郭卉寧

讓人期待的發票小確幸又來啦！本期（110年11-12月）千萬特別獎號碼是「31150905」，快拿起手上的發票，看看自己是不是被財神爺眷顧的幸運兒！另外，上期9-10月統一發票千萬特別奬、200萬元特獎，目前各有5張未兌領，提醒大家可別和財神爺錯過了。

▲11-12月發票。（圖／ETtoday製作）

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部指出，去年9-10月期千萬特別奬「14872301」、200萬元特獎「37250799」各有5張沒有兌領，請幸運中獎民眾在今年3月7日前兌領，才不會跟財神擦肩而過；也可多使用雲端發票，線上領取獎更方便，還能避免群聚。

▲110年11-12月統一發票開獎，上一期9-10月仍有中獎發票尚未兌領。（示意圖／記者吳珍儀攝）

5張未兌領的千萬中獎發票包括，在屏東縣屏東市「金玉堂批發廣場」花8元買螢光筆；在新竹市遠東巨城購物中心花60元停車；台南市中西區「賓士府前KTV」消費2602元的發票；在高雄市楠梓區「建佑藥局」花400元買物品的發票；以及1張在高雄市三民區「定食8」開出的470元發票。

另外，200萬元特獎5張未領的，有金玉堂批發廣場桃園市龜山區的分店所開出29元發票；桃園市中壢區全家便利商店「中壢元大一店」花89元的發票；南投縣埔里鎮「可迪麵包花園」花128元買麵包的發票；在彰化縣溪湖鎮「溪東門市」消費177元的發票；還有1張為新北市板橋區遠東百貨「饗食天堂」，花3057元用餐的發票。