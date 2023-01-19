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「法官關說法官」涉枉法裁判　前高院審判長高明哲一審無罪

▲▼高院刑事庭前法官高明哲(中)被起訴涉犯枉法裁判罪嫌，北院一審判他無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲高院刑事庭前法官高明哲(中)被起訴涉犯枉法裁判罪嫌，北院一審判他無罪。圖為高男先前與律師出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

高院刑事庭前法官高明哲2010年任內審理好友兒子涉嫌肇逃案，逆轉改判無罪，事後被爆料接受好友關說並施壓合議庭成員，高明哲被監察院彈劾並降2級改敘後退休，再被檢方起訴涉犯枉法裁判罪嫌，高男抗辯依據法律法本於確信審理案件，絕無徇私護短，台北地院審結，今判高男無罪，可上訴。

高明哲今上午委託律師到庭代為聆判，高男的律師表示，本案經檢方偵辦後2度以罪證不足為由簽結，但因監察院彈劾高男，檢方重啟偵辦並起訴，關鍵在於當年的肇逃案依據事證確有改判無罪空間，很高興今天判決結果讓這個年可以好好過，但高男已在訴訟過程飽受煎熬。

本案公訴檢察官林秀濤正好是前檢察總長黃世銘洩密案重要證人，該案起源於林秀濤2013年擔任高檢署檢察官時，沒對民進黨立委柯建銘所涉全民電通案更一審無罪判決上訴，事後被揭露時任立法院長王金平、法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌等高官涉及關說，還引爆時任總統馬英九與王金平的「九月政爭」。

最後黃世銘因洩露偵辦關說案祕密給馬英九，被判刑1年3月定讞，成為我國史上首位被判刑定讞的總長，林秀濤被認定並非接受關說而沒上訴。本案審理時，林秀濤疑似被高明哲的律師主張「接受關說不代表枉法裁判」給激怒，當庭自稱被犧牲遭大眾霸凌，但已洗刷清白，要求高男的律師別「竹篙套菜刀」、套用往事亂比喻一通，高明哲的律師淡定回應並無人身攻擊意圖。

本案源於蕭姓男子2008年10月6日上午7點多，開車在基隆市區與1輛機車碰撞，造成女騎士倒地受傷，蕭男短暫停車3秒就離開，被目擊者抄下車號報案查獲，蕭男到案和女騎士和解撤回過失傷害告訴，但被起訴涉犯肇逃罪嫌，他堅稱當時緊閉車窗大聲聽音樂，沒察覺碰撞或異響，毫無肇逃意圖。

一審仍判蕭男6月徒刑、得易科罰金18萬元，准緩刑2年但須支付公庫3萬元。蕭男父親蕭仰歸時任最高法院法官，擔心留下前科會影響兒子日後報考公職，而肇逃案上訴二審的合議庭審判長高明哲，正是蕭仰歸大學同學與至交，蕭仰歸私下請託高明哲幫忙，二審果然改判無罪，檢方認為二審以2車碰撞輕微、蕭男可能專心注意路況而沒察覺的理由說得通，沒上訴而確定。

但肇逃案隨即被爆料高明哲接受蕭仰歸關說，並涉遊說受命法官失敗後，直接向合議庭成員亮出自己與蕭仰歸的私交，更預先寫好無罪判決書，獲得陪席法官關鍵1票支持，壓倒受命法官堅持判有罪的意見，蕭仰歸與高明哲被移送監院彈劾，轉送公務員懲戒委員會(今懲戒法院)審議，2011年1月被議決蕭仰哲休職6月、高明哲降2級改敘，2人黯然卸下法袍退休。

時任最高檢察署檢察總長黃世銘對肇逃案提起非常上訴，被最高法院駁回確定，加上此事因而沉寂，直到2019年監院被人提醒，函詢高院是否應再審蕭男肇逃無罪案，高院2020年裁定准許再審，也就是回到肇逃案不服一審判決上訴上訴二審階段，蕭男遞狀撤回上訴，維持一審判刑6月但緩刑2年定讞。

不過整起事件未因此落幕，檢方重啟偵辦後，2021年起訴高明哲將應判有罪案件扭曲改判無罪，涉犯枉法裁判罪嫌，法定行為1年以上7年以下徒刑。高明哲出庭應戰，堅稱依肇逃案卷證形成無罪心證，即使真有接受關說，也不代表必然構成枉法裁判，何況當年二審檢察官也認為改判無罪有理，沒有上訴。

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關鍵字：

枉法裁判肇逃過失傷害關說

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