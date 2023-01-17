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社會 社會焦點 保障人權

又是肇逃！台中砂石車撞機車「繼續送貨」　騎士重傷昏迷指數3

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中13日傳出肇逃車禍，一名葉男駕駛砂石車撞上廖姓騎士落跑，廖頭部受傷昏迷。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市龍井區傳出肇逃案！64歲葉男13日行駛砂石車行經龍昌路時，撞上同向64歲廖姓騎士，導致廖男當場重摔頭部受傷，至今昏迷指數3，仍在加護病房中。事發當下葉男不但沒有停車，反而肇事逃逸，繼續去載運砂石，警方同日晚間在臨港路逮捕葉男，葉男供稱「不知道撞到人」，全案依肇事逃逸送辦。

龍井交通小隊初步調查，13日上午7時15分，葉男駕駛砂石車沿龍井區龍昌路外側車道直行，疑似在匯入車道時擦撞疑似準備轉彎的廖姓騎士，2車發生碰撞後葉男沒有下車查看或是報警處理，竟直接駕車逃逸，廖男頭部重創被送往梧棲童綜合治療，目前昏迷指數3，仍住在加護病房治療中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

同日18時許，警方在相隔1公里外的梧棲區臨港路三段查獲葉男，葉男向警方供稱「不知道有撞到人」，肇事後還持續在送貨。至於葉男有無酒駕？警方表示逮捕葉男後有實施酒測，並無酒精反應，經調閱監視器輔助判斷，葉男在行駛時無危險駕駛行為。

但葉男肇逃罪證確鑿，警方在訊後依照肇事逃逸罪將葉男送辦，全案詳細肇事責任轉由交通警察大隊釐清。

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