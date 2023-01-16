老父遭光頭男撞死！護專女兒哭紅眼認屍　好友提2質疑

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中殺人車禍釀2死慘劇，其中66歲葉姓男子當時正準備騎車回家，卻在途中遭劉嫌高速撞上慘死，葉男女兒在苗栗就讀護專，今年才剛開始在台北實習中，不料昨晚接獲噩耗，趕緊趕回台中，今（16）日下午抵達殯儀館悲痛認屍。葉女從小到大的玩伴透露，一群同學們才約好過年要到葉女家作客，葉伯伯在大家眼中待人和善、客氣，不料發生憾事。

▲台中2死1傷車禍，葉姓死者女兒自台北趕回台中，16日下午到殯儀館悲痛認屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）



今日下午台中地檢署檢方抵達殯儀館進行相驗，葉姓死者女兒到場進入冰櫃認屍，葉女難掩悲痛情緒，哭紅雙眼步出。葉女的同學們也替家屬感到氣憤，想質問劉嫌「為什麼要逆向？當時要去哪裡？」稍早劉嫌至第三分局被移送給檢方複訊前，記者就實際詢問劉嫌為何要危險駕駛？但劉嫌沒有回答，僅說「對不起我錯了」。

初步了解，劉男無業，過去除了多次酒駕外還有其他刑案紀錄，先前因酒駕入獄，並在去年10月才刑滿獲釋，駕照也被吊扣，此次車禍劉男雖未有酒精反應，但是無照駕車，疑似見警心虛怕被關心才落跑，沒想到竟失控奪走2條人命，全案將依肇事逃逸致死罪方向偵辦。

▲葉女一群從小到大的同學替家屬感到氣憤，想質問劉嫌為何肇事。（圖／記者白珈陽攝）