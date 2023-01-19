媽掀被驚見他搓2兒下體！獸父辯「玩摔角」　噁摸2千次判7918年

▲南投一名獸父對自己的2名兒子長期猥褻，次數多達2568次，累計刑度達7918年。（示意圖／翻攝自pexels）



記者蔡怡萍／南投報導

南投一名獸父數年來屢次對自己的2名幼子搓捏生殖器，不顧小兄弟表達厭惡、不舒服，隨時隨地想到就伸進褲把玩撫摸，就算媽媽跟姊姊制止也不聽勸，直到社工偶然發現才通報，獸父還辯稱只是在跟孩子玩「摔角」，南投地院推算獸父對大兒子猥褻1773次、小兒子795次，共犯下2568罪，各處有期徒刑3年1月，合計達7918年，應執行4年6月。

根據判決，這些犯行被揭發後，獸父辯稱是在跟2名兒子玩摔角遊戲過程中，難免會不小心摸到他們生殖器，並不是撫摸，並強調自己都在外面工作，沒有每個星期都在家、更不會每天摸他們下體。

但大兒子表示，大約從他4歲起，爸爸就會跑進房間將他們用棉被蓋起來，在裡面用手摸他的生殖器，大約摸5到10分鐘，被摸的時候會一直勃起，一開始年紀小、還不知道這代表什麼，直到國小3年級升4年級時，開始上健康教育課，他才知道爸爸不應該這樣，開始覺得很噁心，會拍打爸爸的手拒絕、對他說走開然後走掉。

小兒子也證稱，在大班以前，爸爸會在床上摸他的「一鳥」，那是尿尿的地方，隔著褲子或直接伸進去摸，覺得很不舒服、很痛，但爸爸還是硬要摸。

而媽媽與女兒也指出，多次親眼看到爸爸摸2個兒子，在浴室、房間都有看過，媽媽故意把蓋著他們的棉被掀開，就會看到他上下弄兒子的下體，制止後會馬上停手，但噁行沒多久又會照樣上演。

獸父反控是孩子的媽懷疑他另結新歡，才編造不實謊言誣陷他，但社工表示，她負責處理媽媽遭到男子家暴的通報事件，所以前往其家中時，有其他家人提及小孩遭爸爸猥褻，她向媽媽確認後得到肯定的答案，才由專責社工接觸2名小孩，並從他們口中得知詳情。

法官從這些證詞認為，若是媽媽因懷疑外遇、懷恨家暴而誣陷爸爸，早就能報警或通報社福單位，而非由社工介入處理時才無意間得知，且小兒子患有重症肌無力，平常無法自行走動，需要坐輪椅、靠旁人攙扶，怎麼能跟爸爸玩摔角，大兒子也能明確指出「玩摔角跟爸爸摸生殖器不是同件事」。

法院審後認為，依孩子與媽媽指出的頻率，推算獸父從2名兒子先後滿4歲起至2020年4月1日期間，對2子共猥褻了2568次，依對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，各處3年1個月，一罪一罰下刑度高達7918年，應執行有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。