全台最早鄉土燈會集集登場　警方推徒步專區、禁止停車等交管措施

▲2023集集燈會活動15日點燈起跑，警方公布周邊道路交通管制情形。（圖／集集鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

2023集集燈會於15日晚間在集集火車站前廣場正式點燈，也是搶全台之先舉辦的鄉土燈會；鎮公所以紅色花卉讓集集鎮的門面變得喜氣洋洋、活潑熱鬧，也讓遊客、在地居民及攤商感受到過年過節和耳目一新的氛圍，紛紛大讚：「哇！集集火車站變美了！」

集集警分局表示，將於鑒於春節連假和燈會活動期間，全力投入交通疏導工作，籲請駕駛人配合以下相關交通管制及疏導措施事項，其中交通管制期間為1月22日（初一）至1月29日（初八），每日下午2時至晚間21時（視狀況提前或延後解除管制）。

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▲警方公布集集燈會周邊道路交通管制情形。（圖／集集警分局提供）

交通管制範圍包括：（一）行人徒步專區：初中街部分路段（集集街路口至初中一街口）為本次活動美食街主要攤位區，該路段於管制期間全面禁止車輛進入，設為行人徒步區；（二）禁止大型遊覽車行駛（民營公車除外）：民生路部分路段（集鹿路口至八張街口），民權路部分路段（火車站前至八張街口）。

▲2023集集燈會活動15日點燈起跑。（圖／集集鎮公所提供）

（三）禁止路邊停車及臨時流動攤販設攤：民生路（集鹿路口經火車站前至初中街口）、集集街、育才街及民權路（火車站前至八張街口），禁止路邊停車及臨時流動攤販設攤；（四）民權路（集集火車站至水源巷口）於管制期間單向通行（往東），禁止車輛往集集火車站方向行駛。