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周玉蔻：從今年開始我要改邪歸正　「不再帶壞社會風氣」

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲台大醫院醫師李秉穎接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

前台北市長柯文哲去年卸下當了8年的台北市長後，重拾醫師袍回歸台大擔任教職，不過他也在13日宣布提前退休。而經常針貶柯文哲政策的資深媒體人周玉蔻，今（19）早也在廣播節目上回顧8年變化，台大醫院小兒感染科醫師李秉穎過程中屢屢替柯緩頰，讓周玉蔻忍不住直呼「從今年開始我要改邪歸正，不要再帶壞社會風氣。」

周玉蔻年前在廣播節目專訪李秉穎，提到柯文哲卸任台北市長，回到台大醫院後短時間內就退休，還可領退休金一事。對此，同是台大醫院醫師的李秉穎則說，這是因為借調，有必要時也會有寬容。他也緩頰「市府也算公務，並沒有在家休息。」

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但提及柯文哲若這8年不是市長，而是持續當醫師，對台灣社會是否有任何差異？李秉穎強調，「這很難說」，因為永遠不會知道換成另外一個候選人當市長時，會變成什麼樣子，都是做了才知道的。他也感慨，競選這件事「是有點非理性的」，因為執政總是有執政包袱。

李秉穎更提到，觀察過台灣歷任總統在後續任期聲望都會暴跌，因為很多人會對現況不滿，像是薪水少了、物價漲了，就會將責任歸於行政首長或執政黨，「因為我們對他們有期望」，沒達到當然會覺得不滿意；可是相較之下，副總統的滿意度會是持平的，「因為我們對他們沒有期望，所以就不會有失望。」

李秉穎認為，滿意度下降是正常的事情，所有顯著的人都會出現這樣的現象，因此不滿意度太高時，人民也會希望有個新的人能帶領大家，這也是民主的價值。

聽完李秉穎的敘述後，周玉蔻更直呼「我希望從今年開始我要改邪歸正，檢討、反省、進步，不要再帶壞社會風氣。」

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